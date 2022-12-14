بابل تزيل 830 بحيرة متجاوزة العام الحالي

أعلن مسؤول محلي في بابل عن إزالة 830 بحيرة متجاوزة للأسماك خلال العام الحالي، وتحدث عن آثار سلبية كبيرة تسببت بها أزمة شح المياه. وقال مدير قسم الثروة الحيوانية في مديرية زراعة بابل عمار الخفاجي لـ(المدى)،

إن “عدد التجاوزات يتوزع ما بين بحيرات طينية واقفاص عائمة يقع نصفها تقريباً في مناطق شمالي بابل بحكم كميات المياه الوفيرة التي تحويها تلك المناطق”. وأضاف الخفاجي، أن “ملاك متابعة التجاوزات في المديرية تمكن من إزالة 830 بحيرة متجاوزة، وإزالة 380 قفصا عائما خلال العام الحالي في عموم المحافظة”. وأشار، إلى أن “مجموع إنتاج البحيرات والاقفاص المتجاوزة يصل إلى 40 ألف طن سنوياً، اي ما يعادل ثلث كمية إنتاج البحيرات المجازة الذي يصل إلى 120 ألف طن سنوياً”. ومضى الخفاجي، إلى أن “عدد البحيرات المجازة في المحافظة خلال العام الحالي 213 نصفها تقريباً خارج العمل بسبب شح المياه”. يشار إلى أن مختصين دعوا في وقت سابق إلى تقليص بحيرات تربية الأسماك والاعتماد على الاستيراد بسبب شح المياه الذي يعاني منه العراق منذ ثلاثة مواسم.

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