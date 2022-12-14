بمناسبة كأس العالم: الرياضة في القرآن الكريم والسنة (ح 20)

الدكتور فاضل حسن شريف

تكملة للحلقة السابقة جاء في موقع صيد الفوائد عن الإسلام والروح الرياضية للدكتور بدر عبد الحميد هميسه: 3 – ركوب الخيل والحيوانات الأخرى والمسابقة عليها ، والعرب من قديم الزمان مشهورون بالفروسية ، وكان الناشئ منهم لا يصل إلى الثامنة حتى يتحتم عليه أن يتعلم ركوب الخيل ، والله سبحانه وتعالى قد نوَّه وأقسم بها في قوله تعالى “وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (5)” (العاديات 1-5)، فهي من أهم أدوات الحرب، كما نوه بها في السلم فقال سبحانه “وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8) وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (9)” (النحل 8-9) ، وأوصى رسوله بالعناية بها فقال “وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ” (الانفال 60)، ورباط الخيل تعهدها بما يحفظ عليها قوتها، ويجعلها دائما على استعداد للغزو وغيره ، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت، فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع والمسافة نحو ستة أميال أو سبعة، وسابق بين الخيل التي لم تضمر، فأرسلها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، والمسافة نحو ميل، تضمير الخيل هو إعطاؤها علفا قليلا بعد سمنها من كثرة العلف، وكانت عادة العرب أن تعلف الفرس حتى يسمن، ثم ترده إلى القوت أي الأكل العادي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: (يا خيل الله اركبي) وقال (اركبوا الخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيل) وقد سابق النبي أيضا على الجمال فسابق على ناقته العضباء. 4 -العَدْوُ: وهو تدريب على سرعة المشى، يلزم للأسفار من أجل الجهاد ونشر الدعوة والسعي لتحصيل الرزق وغير . عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (من مشى بين الغرضين علامتين لتحديد المسافة كان له بكل خطوة حسنة . وقد اشتهر من العرب في سرعة العدو حذيفة بن بدر، وكان قد أغار على هجائن النعمان بن المنذر بن ماء السماء، وسار في ليلة مسير ثمان، فقال قيس بن الحطيم: هممنا بالإقامة ثم سرنا * كسير حذيفة الخير بن بدر. وكذلك من العدائين المشهورين ذكوان فقد سار من مكة إلى المدينة في يوم وليلة (المسافة حوالى 500 كيلو متر) 5 -اللعب بالسلاح الشيش : وكان معروفا عند العرب باسم النقاف وهو أصل المبارزة بالسلاح المعروفة في شكلها الحال، وكان من صوره رقص الحبشة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم منهم في المسجد، فكان عبارة عن حركات رياضية تصاحبها السهام، ففي رواية عن أبى سلمة أن الحبشة كانوا يزفنون ويلعبون بحرابهم يتلقونها. وكانت المبارزة تتقدم الحروب والغزوات أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ، ومن أشهر المبارزين على بن أبى طالب ومواقفه في بدر والخندق وغيرهما معروفة. والتحطيب المعروف عندهم باسم اللبج أو اللبخ يشبه اللعب بالسيوف لأنه محاولة للأخذ قوامها هجوم ودفاع بالعصي.

جاء في موقع اليوم السابع عن الحفاظ على صحة القلب وزيادة التركيز من فوائد لعب كرة القدم: يفضل الكثير من الشباب ممارسة رياضة كرة القدم، سواء فى النادى أو الشارع وغيرها من الأماكن المتاحة للعب، ولكن البعض يمارس هذه الرياضة دون معرفة الفوائد الصحية لكرة القدم على العظام، والتي نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع “healthfitnessrevolution”. زيادة القدرة على التنفس: ممارسة الجري أثناء اللعب لمدة 90 دقيقة توقيت المباراة يتطلب مستوى عالٍ من القدرة على التحمل، لذلك فإن لاعبي كرة القدم غالباً ما يمتلكون قدرة هائلة من التنفس، والتى تمكنهم من المشي و الركض . تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: تساعد ممارسة المشى والجرى فى الحفاظ على معدلات قلب، ما يساعد فى الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ومقاومة تراكم الترسبات فى الشرايين التاجية، وخفض ضغط الدم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة. خفض نسبة الدهون فى الجسم: تساعد ممارسة كرة القدم على حرق الدهون بالجسم وبناء المزيد من كتلة العضلات. قوة العضلات: تساعد ممارسة الجرى فى أرض الملعب فى قوة العضلات بالجسم. زيادة قوة العظام: تساعد ممارسة رياضة كرة القدم فى زيادة قوة العظام والحفاظ على اللياقة البدنية. تنمية روح الجماعة: تساعد رياضة القدم تنمية روح الجماعة لدى اللاعبين داخل الملعب أثناء المباراة، الأمر الذى قد يترجم إلى تكون صداقات مع أعضاء الفريق . زيادة القدرة المعرفية: تساعد كرة القدم على زيادة المهارات في التركيز والمثابرة والانضباط الذاتي، لأنها لعبة تعتمد على سرعة الخطى و تتطلب اتخاذ قرارات سريعة، للفوز على الخصم. زيادة الثقة بالنفس واحترام الذات: بناء القوة البدنية والتحمل خلال اللعب يساعد على بناء الثقة بالنفس عند اللاعب، واحترام الذات مما يؤثر فى الأداء الرياضي، ما يعمل على تخفيف القلق والإكتئاب وفقاً لما أكدته بعض الدراسات العلمية.

تكملة للحلقة السابقة جاء في موقع موضوع عن فوائد رياضة كرة القدم: الفوائد النفسية لكرة القدم: يوجد العديد من الفوائد التي يُمكن للاعب كرة القدم الحصول عليها من الناحية النفسية عند مُمارسته لهذه الرياضة، ويبين الآتي أبرز هذه الفوائد: تزيد من قدرة الشخص على الانضباط الذاتي. تحسن من مهارات التركيز، والمُثابرة، والإصرار. تُعتبر مُمارسة كرة القدم إحدى الطرق الفعّالة في زيادة ثقة المرء بنفسه، وتعزيز شعور احترامه لذاته. تُعتبر كرة القدم من الطرق التي تساعد الشخص على التخلص من الشعور بالقلق. تزيد من شعور الشخص بالسعادة؛ حيث إن مُمارسة التمارين الرياضية في اللعبة تزيد من إفراز قدرة الدماغ على إفراز مواد كيميائية تُعزز الشعور بالسعادة وتحسّن المزاج العام. تُبقي اللاعب بعيداً عن أية عادات سيئة وتساعده في المواظبة على العادات الجيدة. الفوائد الاجتماعية لكرة القدم يوجد العديد من الفوائد التي يُمكن للاعب كرة القدم الحصول عليها من الناحية الاجتماعية، ويبين الآتي أبرز هذه الفوائد: تكوين علاقات اجتماعية جديدة. البقاء على تواصل مستمر مع الأصدقاء؛ وذلك من خلال مُمارسة هذه اللعبة معهم. زيادة قدرة اللاعب على العمل ضمن فريق وتعزيز روح العمل الجماعي لديه. تطوير مهارات التواصل الاجتماعي. تعزيز الروح الرياضية وروح التنافُس بين اللاعبين. تطوير مهارات القيادة. فوائد كرة القدم على الصعيد المادي: يعدُّ احتراف لعبة كرة القدم واتخاذها كمهنة مصدر دخلٍ مادي مُجزي لبعض اللاعبين، وذلك من خلال العقود السنوية التي يوقعها لاعبو كرة القدم مع أنديتهم، بالإضافة إلى أجور الإعلانات والمُكافآت التي يتحصل عليها بعض اللاعبون، ويتم تحديد الأجر المُناسب الذي يستحقه لاعبو كرة القدم تبعاً لقدراتهم ومهاراتهم الكروية؛ حيث يبلغ مُتوسط الراتب السنوي للاعب الذي يلعب ضمن الدوريات المحترفة الكبرى حوالي 3.5 مليون دولار، وبالنسبة لبعض اللاعبين العالميين يتخطى الراتب السنوي هذا المبلغ بأضعاف؛ فعلى سبيل المثال يقوم نادي برشلونة الإسباني بمنح لاعبه ليونيل ميسي راتباً سنوياً مقداره 9.5 مليون دولار في العام الواحد. أسباب أخرى لمُمارسة كرة القدم يوجد العديد من الأمور الأخرى التي قد تُشجع المرء على مُمارسة رياضة كرة القدم فضلاً عن الفوائد التي يُمكن الحصول عليها عند مُمارسة اللعبة، ومنها أن كرة القدم لعبةٌ سهلة التعلُم؛ لذا فإنه يُمكن لشريحةٍ واسعة من الأشخاص تعلمها ومُمارستها، بالإضافة إلى أنها رياضةٌ سهلة المُمارسة، حيث يُمكن لعبها في العديد من الأماكن كالساحات الخلفية، أو في الشوارع، أو حتى على الشواطئ، وبمعدات قليلة فهي تحتاج فقط إلى كرة بالإضافة إلى مساحة خالية، كما أن رياضة كرة القدم يُمكن ان تكون مُجرد هواية يُمارسها الأشخاص للترفيه ويُمكن أن تكون بمثابة رياضة يحترف فيها اللاعب بشكل رسمي من خلال الانضمام إلى نوادي خاصة بها.

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