صحة الكرخ / (95) عام من الخدمات الطبية المتميزة في الاقسام و المراكز التخصصية لعلاج الامراض المستعصية و النادرة في مستشفى الكرامة التعليمي

تقرير / احمد عبد الصاحب كريم

مستشفى الكرامة التعليمي تعد من اقدم و اشهر المستشفيات التعليمية الكبرى في العراق و التي تأسست عام 1927 بمساحة (5) دونم بسعة (445) و تضم مبنى الاستشارية و الطوارى و اقسام (الباطنية ، الجراحية ، الجناح الخاص ، المجاري البولية ، العيون ، الاذن و الانف و الحنجرة ، مركز الحروق ، قسم النسائية و التوليد ، قسم الاطفال ، الكسور و العظام ) ، فضلا عن وجود اكبر المراكز التخصصية (مركز الحياة لغسل الكلى، مركز إمراض الدم (الثلاسيميا) ، مركز العناية التنفسية ، مركز الجراحة الناظورية ، مركز الخلايا الجذعية ، مركز امراض و غسل الكلى (الاطفال) ، المركز العلاجي و الارشادي لمرضى العوز المناعي ، المختبرات و وحدات الفحوصات الساندة و تستقبل اكثر من (20000) الف مراجع شهرltيا بالاضافة الى اجراء اكثر من (125000) الف فحص و تحليل مختبري شهريا و اكثر من (450) عملية جراحية متنوعة و (8000) فحص في الوحدات الساندة و تسجيل اكثر من (300) حالة ولادة شهريا و تقدم خدماتها الطبية و الصحية لجميع المواطنين من كافة المحافظات العراقية

و بين مدير مستشفى الكرامة التعليمي الدكتور (حسام جمال جليل الديبس) ان مستشفى الكرامة التعليمي تعتبر من اكبر المؤسسات الصحية في جانب الكرخ و تمتلك اكفأ الملاكات الطبية و الصحية و العلاجية من ذوي الخبرة و التي تضم احد اهم و اكبر المراكز التخصصية في العراق اهمها مركز امراض الدم الوراثية (التلاسيميا) و و هو المركز الوحيد في جانب الكرخ و بسعة سريرية (160) سرير و استقبل خلال شهر تشرين الاول من العام الجاري (1521) و يتم تقديم العلاجات و بعض هذه العلاجات النادرة و باهضة الثمن الى المصابين المسجلين مجانا ، و المركز المهم الاخر هو مركز الحياة لغسيل الكلى و مركز العناية التنفسية و مركز الجراحة الناظورية و مركز الخلايا الجذعية و مركز امراض و غسل الكلى (الاطفال) ، مضيفا يعد مركز الحياة في مستشفى الكرامة احد اكبر المراكز و المهمة في علاج و غسيل الكلى حيث بلغ عدد المراجعين المسجلين في المركز اكثر من (340) مريض اجريت لهم (2858) عملية غسل كلى خلال شهر تشرين الاول من العام الجاري للمرضى الغير مصابين بالامراض الفيروسية و التهاب الكبد الفايروسي بالاضافة الى اجراء عمليات الغسل الكلوي لـلمرضى المصابين بمرض التهاب الكبد الفايروسي

و اضاف جميل يتكون المركز من ردهتين بمجموع (67) جهاز و تقسم بين (40) جهاز الغسل الكلوي السالب و و (13) جهاز الغسل الكلوي الموجب (التهاب الكبد الفيروسي نوع C ، (B و الايدز و (2) جهاز في ردهة زرع الكلى و (8) اجهزة في ردهة غسل الكلى للاطفال و يتراوح زمن الغسلة الواحدة لكل مريض من (3 – 4) ساعات بواقع ثلاث غسلات اسبوعيا و منظومتين لتنقية و تصفية المياه و يقدم المركز خدماته الطبية و الصحية على مدار (24) ساعة بواقع (4) شفتات من الساعة الخامسة صباحا و لغاية منتصف الليل .

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