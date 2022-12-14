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..! عراقي حزين

..! عراقي حزين

بقلم مهدي قاسم

ذلك العراقي الحزين

يأتي إلى العالم كأنه مصحوب بقدر شرير

مفطوما دوما مع كل وقت عصيب

على حزن عريق حتى رمق أخير .

ليبقى طوال حياته معتكر مزاج ونفس أليم

و كأنه حارس الكآبة الأمين .

ذلك العراقي الحزين .

فلا يطرق أبواب قلبه إلا فرح عابر وخجول يسير

ولكنه مرير كزئير أسد جريح

يعبر فصولا من شجن طويل و عسير

و ثمة أسى يبرق بين أسارير وجهه

مثل شرارات وميض هشيم

يستوطن وجهه إلى الأبد و يقيم كأثر جرح قديم

ذلك العراقي الحزين .

فما من شيء يجعله مبتهجا أو مسرورا

حتى لو أصبح ملكا أو مليونيرا بغفلة من زمن قرير

فيفرح قليلا ويرجع حزينا كما كان دوما

حتى نهاية مشوار و طول عمر مرير

ليبقى ذلك العراقي الكئيب .

حتى ضحكه يأتي منكسرا بتموجات وجع آنين

كأنما نحيب مرتفع لأرملة لتوها فقدت زوجها الوسيم

ذلك العراقي الحزين

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