..! عراقي حزين
بقلم مهدي قاسم
ذلك العراقي الحزين
يأتي إلى العالم كأنه مصحوب بقدر شرير
مفطوما دوما مع كل وقت عصيب
على حزن عريق حتى رمق أخير .
ليبقى طوال حياته معتكر مزاج ونفس أليم
و كأنه حارس الكآبة الأمين .
ذلك العراقي الحزين .
فلا يطرق أبواب قلبه إلا فرح عابر وخجول يسير
ولكنه مرير كزئير أسد جريح
يعبر فصولا من شجن طويل و عسير
و ثمة أسى يبرق بين أسارير وجهه
مثل شرارات وميض هشيم
يستوطن وجهه إلى الأبد و يقيم كأثر جرح قديم
ذلك العراقي الحزين .
فما من شيء يجعله مبتهجا أو مسرورا
حتى لو أصبح ملكا أو مليونيرا بغفلة من زمن قرير
فيفرح قليلا ويرجع حزينا كما كان دوما
حتى نهاية مشوار و طول عمر مرير
ليبقى ذلك العراقي الكئيب .
حتى ضحكه يأتي منكسرا بتموجات وجع آنين
كأنما نحيب مرتفع لأرملة لتوها فقدت زوجها الوسيم
ذلك العراقي الحزينتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط