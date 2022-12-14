على وقع التنديد.. إيران تجمّد حكم إعدام بحق محتج

أمر صدر بتعليق تنفيذ العقوبة بناء على طلب إعادة المحاكمة

وسط تزايد الجهود الدولية لمنع تنفيذ مزيد من أحكام الإعدام في إيران، أوقفت السلطات حكماً بحق محتج جديد.

لمنع إيران من إعدام المتظاهرين.. تكثيف الجهود الدولية

إيران

احتجاجات إيرانلمنع إيران من إعدام المتظاهرين.. تكثيف الجهود الدولية

فقد أفادت وكالة “فارس”، الأربعاء، بأن محامي الدفاع عن أحد معتقلي الأحداث الأخيرة في البلاد أعلن وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق موكله.

إيقاف مؤقت للحكم

ونقلت عن المحامي عباس موسوي قوله، إنه تقرر وقف تنفيذ حكم الإعدام، مشيرا إلى صدور أمر بتعليق تنفيذ العقوبة بناء على طلب إعادة المحاكمة.

كما أشارت الوكالة إلى أن العلاقات العامة بالمحكمة العليا أوقفت تنفيذ الحكم لحين الحصول على النتيجة من المحكمة العليا.

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