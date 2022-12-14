لجنة وزارية لحصر العمالة الأجنبية: أعداد كبيرة غير مرخصة

أفصح وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن تشكيل لجنة تضم وزارات عدة لحصر العمالة الأجنبية، مشدداً على وجود 160 ألف عامل أجنبي مرخص من أصل مليون يتواجدون في العراق.

وقال الاسدي، إن “المنهاج الوزاري تحدث عن الأولويات وأهمها تخفيف الفقر ومعالجة البطالة والاهتمام بمحدودي الدخل”.

وأضاف الاسدي في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء وتابعته (المدى)، ان “وزارتنا عملت على إعداد برنامج يناسب المنهاج الحكومي”.

وأشار، إلى أن “الوزارة تقدمت بالبرامج والآلية التي نتعامل معها”، لافتاً الى أن “مهمة الوزارة الحقيقية تشغيل البطالة وتفعيل سوق العمل والقطاع الخاص ومعالجة البطالة”.

وتحدث الأسدي، عن “مطالبة برفع سقف القروض الميسرة، وقدمنا طلباً الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والذي وافق عليه وسيرسل الى مجلس النواب للتصويت عليه”.

ولفت، إلى “تشكيل لجنة مشتركة من وزارات العمل والداخلية والهجرة والخارجية لإصدار قرار لحصر العمالة الأجنبية”.

ومضى الأسدي، إلى أن “هناك 160 ألف عامل أجنبي مرخص من وزارة العمل، من أصل مليون يعملون في العراق”.

وكان الأسدي قد أعلن في وقت سابق، “الاتفاق على عدم منح الفيزا او رخصة دخول للعمالة الوافدة الى البلاد الا بعد الحصول على اجازة او رخصة عمل من وزارة العمل ومن ثم اكمال اجراءات وزارة الداخلية ودائرة الإقامة”.

وتابع الأسدي، ان ” المدة المقبلة ستتضمن سلسلة اجتماعات مع الملاكات المتقدمة في وزارات العمل والداخلية والخارجية والهجرة وستناقش مقررات عدة للوصول الى نتائج ومعالجات حقيقية لتنظيم ملف العمالة الاجنبية الوافدة الى البلاد”.

إلى ذلك ذكر بيان صادر عن وزارة العمل تلقته (المدى)، أن “المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد جبار باهض ناقش مع المدير العام لمديرية الاحوال المدنية والجوازات اللواء رياض الكعبي، ومدير شؤون الاقامة العميد قصي صبيح لازم في مقر مديرية الاحوال المدنية والجوازات في بغداد سبل ايجاد الحلول المناسبة لمعالجة مشكلة زيادة العمالة الاجنبية الوافدة الى العراق”. وأضاف البيان، أن “الاجتماع تطرق ايضاً إلى وضع الخطط المناسبة، التي من شأنها ان تدعم القطاع الخاص، الذي يمثل عصبا اقتصاديا مهما في كيان الاقتصاد العراقي، والذي يعمل على تهيئة فرص عمل للشباب لتقليل نسبة البطالة”.

يذكر أن الوزارة ذكرت في بيان سابق لها أن ” أسباب قرار الوزير أحمد الأسدي بشأن عدم ترويج طلبات العمالة الأجنبية، جاء لضمان تشغيل العاطلين عن العمل من العراقيين قبل منح فرصة للعمالة الأجنبية وفق القانون”.

يأتي ذلك بعد أن وجه الأسدي بعدم ترويج أية طلبات جديدة للشركات المرخصة بتشغيل العمالة الأجنبية، مؤكداً في بيان صدر حينها أن “الوزارة بصدد وضع آليات دقيقة وفقا للقانون، تضمن تشغيل العاطلين عن العمل من العراقيين قبل منح أية فرصة للعمالة الأجنبية”.

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