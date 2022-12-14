مقترح نيابي “مدعوم بتواقيع” لتمليك الأراضي مجانا لشريحة محددة

كشف النائب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء، عن مقترح نيابي لتمليك الأراضي الزراعية مجانا لشريحة محددة.

وقال الكروي في حديث ان “قرار حكومة السوداني بتمليك الاراضي الزراعية في عموم المحافظات العراقية خطوة مهمة في انهاء وحسم ملف معقد يشمل ملايين الاسر على مستوى البلاد، خاصة وان ازمة السكن الخانقة بعد 2003 دفعت الى تجاوزات كبيرة على الاراضي والبساتين الزراعية”.

واضاف الكروي انه “سيقدم مقترحا مدعوما بتواقيع نيابي الى حكومة السوداني من اجل تمليك الاراضي الزراعية مجانا، من دون أي مقابل للأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية باعتبارها تحت خط الفقر وهي غير قادرة على دفع اي مبالغ مالية لقاء تمليك الاراضي”.

واشار الى ان “رعاية المشمولين بالرعاية الاجتماعية مهمة جدا خاصة وأنهم الشريحة الأضعف وتحتاج إلى دعم حكومي مباشر”.

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