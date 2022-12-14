

13 ديسمبر 2022

موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة , سوف يكون ملعب و استاد البيت موعدا بتاريخ جديد كتبته كرة القدم العربية في منافسات المونديال عندما تستضيف مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي مونديال 2022 التي تستضيفها دولة قطر.

واصل المنتخب المغربي بنجاح مشواره في مونديال قطر بإقصاء البرتغال إلى المربع الذهبي بعد فوزه على حلفاء رونالدو بهدف لم يرد عليه في ربع النهائي بعد مباراة مثيرة.

أما بالنسبة للمنتخب الفرنسي ، فقد حصل زملاء كيليان مبابي على مقعد في نصف النهائي حيث واصلوا حملتهم للدفاع عن لقب كأس العالم بنجاح غير مسبوق بعد الفوز 2-1 على إنجلترا. .

موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة :

تقام مباراة نصف نهاية كأس العالم 2022 بين المغرب وفرنسا يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022 على ملعب و استاد البيت.

حيث سوف تنطلق المباراة الساعة 8:00 مساءا بتوقيت المغرب و الساعة 10:00 مساءا بتوقيت قطر والسعودية.

و سوف تبث مباريات مونديال 2022 حصريا في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا عبر شبكة القنوات الرياضية ‘beIN Sports’ ، مع بث مباريات المغرب و فرنسا بالطبع على شاشاتها.

التشكيلة المتوقعة لفريق المغرب ضد فرنسا :

حارس مرمى فريق المغرب هو اللاعب ياسين بونو

نصير مزراوي – جواد الياميق – يحيى عطية الله – أشرف حكيمي

سفيان أمرابط – سليم أملاح – عز الدين أوناحي

سفيان بوفال – يوسف النصيري – حكيم زياش

التشكيلة المتوقعة لفريق فرنسا ضد المغرب :

حارس مرمى فريق فرنسا هو اللاعب هوجو لوريس

بنجامين بافارد – رافاييل فاران – إبراهيما كوناتي – تيو هيرنانديز

أدريان رابيو – أوريليان تشواميني

عثمان ديمبيلي – أنطوان جريزمان – كيليان مبابي

أوليفييه جيرو

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط