ميسي يحقق فوزاً تاريخياً ويقود الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم



تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي مونديال قطر 2022، بفوزه المقنع على كرواتيا بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل.

وسجل ثلاثية الأرجنتين كل من ليونيل ميسي في الدقيقة (34) وجوليان ألفاريز في الدقيقتين (39- 69).

وتنتظر الأرجنتين في المباراة النهائية، الفائز من نصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين فرنسا والمغرب، غدًا الأربعاء.

وعادل الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لعدد المباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المسجّل باسم الألماني لوتار ماتيوس والبالغ 25، كما بات الهداف التاريخي للأرجنتين في نهائيات كأس العالم.

وبات ابن الـ35 عاماً على المسافة ذاتها من الألماني لوتار ماتيوس في عدد المباريات في النهائيات والبالغ 25، وسيكون قادراً على الانفراد به إن كان يخوض مباراة المركز الثالث أو النهائي المقرر الأحد.

وبمشاركته أصلاً في كأس العالم FIFA قطر 2022™، وصل ميسي الى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضاً.

وخاض أربعة لاعبين نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرتهم خلال هذه النسخة، هم المكسيكيان أندريس غواردادو والحارس غييرمو أوتشوا، ميسي ورونالدو، ليعادلوا بذلك انجاز المكسيكيين الآخرين الحارس أنتونيو كارباخال ورافاييل ماركيس والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون وماتيوس.

الهداف التاريخي للأرجنتين

بعد تسجيله الهدف الأول للأرجنتين من ركلة جزاء في مرمى كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™، رفع ميسي رصيده في البطولة إلى 5 أهداف متساوياً في صدارة الهدافين مع الفرنسي كيليان مبابي، كما رفع رصيده التهديفي في كأس العالم إلى 11 هدفاً ، ليتخطى رقم مواطنه غابريال باتيستوتا الذي سجّل 10 أهداف في 12 مباراة.

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