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وزير الدفاع يناقش مع قائد القيادة المركزية الوضع الأمني الراهن في المنطقة


بحث وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الثلاثاء، مع قائد القيادة المركزية الجنرال مايكل كوريلا الوضع الأمني الراهن في المنطقة.

وقال إعلام الدفاع في بيان إن “وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، التقى قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال مايكل كوريلا و السفيرة الامريكية في العراق آلينا رومانوسكي والوفد المرافق لهما، وجرى خلال اللقاء، الذي حضره كبار ضباط وزارة الدفاع، مناقشة الوضع الأمني الراهن في المنطقة”.

وأضاف أن “الجانبين أكدا على تعزيز التعاون والتنسيق في مجال التدريب والتسليح من أجل تطوير قدرات الجيش العراقي.

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