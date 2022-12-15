ألف مرحى يا أسود الأطلس ِ

جميـل حسين الساعدي

قصيدة مُهداة الى الفريق المغربي ( أسود الأطلس ِ ) ،الذي

حقّق انتصارات مذهلة في بطولة كأس العالم للعام2022

ألـــــفُ مرحى يـــا أسودَ الأطلسِ (1)

من شواطي البحـرِ حتى الأطلسِي (2)

قـــد رفعتُمْ عاليــــــا ًهاماتنــــــــا

وأشعتُمْ فَرَحــــــا ً فــــي الأنفـس ِ

عادتِ الآمـــــالُ فينــــا حيّــــــــةً

حيـــنَ أطللتم كصبـــــحٍ مُشمــس ِ

وصنعتــمْ ظفـــــراً ذكّـــــــــــرنا

بزمـــــانِ العزّ فــــي الأندلــــس ِ

حدّثَ الناسُ بـــــــهِ واستأنســــوا

فَهْـــوَ أحلــى من حديــثٍ مؤنس ِ

لحـــظةٌ كنتُ لهــــا مُنتظـــــــراً

فأتَــتْ مـــا خيّبتْ لِي حدســـــي

لأرى طـارقَ فيـــــها مُقبــــــلاً (3)

مارقـــــاً كالسهــــمِ بينَ الحرس ِ

***

فوزُكـمْ فخـــرٌ لشعبِ المغـــرب ِ

ولِأفريقيــــــــا وكـلِّ العــــــرب ِ

أبهـــــجَ الأرواحَ حتّــــى حلّقـتْ

مِنْ ســــــرورٍفي مدارِ الشهــب ِ

قــــدْ لعبتـــــمْ لعبـــا ً مُبتكـــــراً

أدهــشَ الدنيــا ومَـنْ في الملعب ِ

وجريتـــــــمْ مثلما الريح فلـــــمْ

تهـــدأوا أو تشعـــروا بالتَعَـــب ِ

فجعلتُـــمْ خصمكــــــمْ مُرتبـكــاً

وحزينـــاً مِــنْ ضيـــاعِ اللقــب ِ

لعبــــــةٌ قدْ ذكّرتنــــــا أننـــــــا

أمـــــةٌ تُنمـــى لنفــــسِ النَسـَبِ

إنْ خَبَــــتْ نيرانُهـــا في حقبــةٍ

ســوفَ تعلـو من رمادِ الحقــبِ

***

الأطلس : هي سلسلة جبال تمتد عبر كلّ من المغرب والجزائر وتونس(1)

المقصود بالبحرالخليج العربي وبالأطلسي المحيط الأطلنطي أو بحر الظلمات (2)

(3) اشارة هنا الى القائد المسلم طارق بن زياد ، الذي فتحَ شبه الجزيرة الٌإيبرية أو الأندلس ( اسبانيا والبرتغال الآن )

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