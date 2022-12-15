احياءا لليوم العالمي لمكافحة الفساد صحة الكرخ وبالشراكة مع هيئة النزاهة تبدأ فعالية اسبوع النزاهة تحت شعار ( النزاهة آية العفّة )



برعاية مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور سعد كامل اللامي نظمت دائرة صحة بغداد الكرخ بالتعاون مع الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد – هيئة النزاهة الاتحادية و تحت شعار (النزاهة آية العفة) احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد و اسبوع النزاهة على قاعة المرحوم الدكتور جعفر الكويتي في مركز ابن البيطار التخصصي لجراحةالقلب بحضور ممثل عن اعلام مكتب الوزير و مدير قسم التنسيق في الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد الاستاذ ايهاب صالح عبد القادر و مدير مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب و حضور القنوات الفضائية و وكالات الاخبار

و استهل الاحتفالية تلاوة اية من الذكر الحكيم و قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق و الجيش الابيض و عزف النشيد الوطني و عرض فديو توضيحي عن عمل النزاهة و سبل مكافحة الفساد

و القى اللامي كلمته التي رحب فيها بجميع الحضور مبينا ان النزاهة هي مفهوم كبير و صعب و لكن يجب ان يبدأ تطبيق مفهوم النزاهة بدآ من الفرد داخل الاسرة و في الدائرة و العمل و ان اختيارنا بأقامة هذه الاحتفالية في مركز ابن البيطار لجراحة القلب هي رسالة بأننا نبدأ من اكثر الاماكن تطورا و نسعى ان تكون انموذجا يحتذى بها من قبل جميع المؤسسات الصحية و الدائرة نتعاونة تعاونا كبيرا مع هيئة النزاهة من خلال اقامة الندوات و المحاضرات التي اساهم في حماية الموظفين و تقيم العمل

و تم القاء محاضرة حول النزاهة و التي تم التأكيد فيها هيئة النزاهة أنها استكملت العدَّة و تهيئة المُستلزمات لإعلان الحرب الشاملة على الفساد و الهيئة استشعرت النوايا الصادقة و الحقيقيَّة لدى الجميع في مكافحة الفساد و القصاص من الفاسدين واسترجاع أموال الشعب، سواءٌ عن طريق القضاء الذي تعدُّه المظلة التي يعمل تحت إشرافها محققو الهيئة والذي يُعَدُّ أيضاً مُرتكز النظام في المُجتمعِ وصمام أمانِ حياةِ المجتمع و كذلك السلطتان التشريعيَّة و التنفيذيَّة اللتان اتَّخذتا إجراءاتٍ حقيقيَّة باتجاه مُكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه و العمل على تعديل قانون هيئة النزاهة و الكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل

و في ختام الاحتفالية قدم اللامي الشهادات التقديرية لاعضاء هيئة النزاهة و الملاكات المتميزة .

اعلام صحة الكرخ

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