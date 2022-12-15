الأفكار التي نحن بحاجة إليها

قلم ( كامل سلمان )

متى ما أصبحنا قادرين على ان ننقد كل ما نؤمن به ( اقصد الافكار التي لم تقدم لنا خيراً ) فأننا نكون قادرين على الاستفادة من عقولنا بشكل يخدم مسيرة حياتنا وحياة أجيالنا . هذه هي أصل الثقافة التي نسعى اليها وللأسف لانعرف الطريق اليها .

الشك اولاً ، والشك لا يعني التكذيب ، الشك طريق الى التصديق . الشك يدفع الإنسان الى التساؤل ويدفع الإنسان الى البحث عن الدليل والبرهان ، وهو سيرة العقلاء ، ، نحن ولدنا وترعرعنا في مجتمعات نخشى النقد ونخشى الشك لأن ذلك خط أحمر وتجاوز على الموروثات المقدسة وخاصة بمتعلقات الدين والرموز الدينية والاجتماعية ، وقد يكون ثمن النقد والشك حياة الإنسان .. مع العلم ان ذات القرآن يعلمنا ان نشك وننتقد حتى امام الله . فلماذا هذا الخوف الذي زرعوه فينا لما هو دون الله ، وحرمونا حتى الفهم القرآني الصحيح .

ألم يسأل نبي الله أبراهيم ع ربه عن الذات الالهية ثم يبرر سؤاله بقوله ( ليطمئن قلبي ) حسب النص القرآني أي ليذهب عن قلبي الشك ، ألم يكن قول ابراهيم ع هو شك في اعلى مستوى له ؟ فهل عذب الله ابراهيم ع بسبب شكه ؟ ام ان الله كرمه ؟ . ألم ينتقد نبي الله موسى ع ربه في قوله تعالى ( أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ، ان هي الا فتنك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ) فهل عذب الله موسى ع بسبب نقده ام كرمه ؟، فهل القرآن الكريم يعلمنا الشيء الخطأ ، وهذا الكلام موجه لمن يؤمن بالقرآن …. إنك اليوم مجرد ان تشك في رمز ديني حي او ميت او تنتقده تنقلب الدنيا عليك لأنك تجاوزت الخط الأحمر ، لأنك أهنت القدسية لفلان المقدس . .. ثم يأتيك من يقول لماذا نحن أمم متخلفة ؟ لا أدري من اين يأتي التقدم إذا كانت الخطوط الحمراء تحتجزك من كل الاتجاهات ، والخوف يحيط بك منذ الصغر ، وعقولنا ممنوع علينا تفعيل عملها ، فقط علينا حملها ( اي العقول ) من المهد الى القبر لنسلمها الى التراب نظيفة غير مفعلة ، بل نتفاخر بهذا السلوك العدواني لعقولنا ولأنفسنا ونصر ان يأخذ أبناءنا بهذا النهج الهدام ثم نلوم حظنا ..

من العيب ان يقارن امرىء نفسه وهو يسير بآخر الركب مع أخر يسير في اول الركب ، إذا هو أختار ان يكون في المؤخرة ،،، نعم ان كل الترهلات التي اصابتنا وكل المصائب والمعاناة وسلطة الفاسدين وانتشار الفوضى في حياتنا تبدأ من هذه النقطة ، تبدأ من الخوف ، الخوف من ان نتحرر من هذا الضياع الذي ورثناه ونحن ندافع عنه بل ونذبح بعضنا بعضا ونحارب الامم من اجل ذلك دون ان نصارح انفسنا ولو للحظة بما خلفه لنا الاولون من مرض عضال في ادمغتنا لا يمكن استئصاله ، ، تصوروا حتى بلداننا ضاعت ومازلنا نخشى المصارحة والنقد ، ماذا ننتظر أكثر من ذلك ؟ . . يعني ان الله سبحانه يعطينا الفرصة ان لا نستسلم للكلام الفارغ والكلام الذي ليس فيه دليل والقدسية للبشر والخوف الزائد ونحن نرفض تصديق الله ونذهب الى تصديق العكس لأن العكس يريد منا العبودية والذلة وايضا بأسم الرب زورا ، فذلك فيه خدمة كبيرة لجهات وأناس عدوانيين و محتقرين لنا و مصرين على إبقاءنا في هذا المستوى من الحضيض وهذا المستوى من الالم . . يقنعوننا بأنه يجب الحفاظ على قيمنا وتراثنا وموروثاتنا وفي الحقيقة هم يقنعوننا بالحفاظ على تخلفنا وخنوعنا وهؤلاء الناس الذين يقنعوننا على ذلك نراهم بأم أعيننا كيف يسلبون عقولنا وكيف يسرقون اموالنا وكيف يذبحون ابناءنا ، ، ، يوجهون انظارنا الى عدو خارجي وهم العدو الحقيقي الذي يعيش بين أظهرنا الذي كسر ظهورنا . والمشكلة الاكبر يوجد بيننا من يدافع عن مناهجهم وطريقتهم بشكل عدواني تسندهم في ذلك شرائع الغاب والعنف المفرط ، وعندهم مثقفين وكتاب وحملت شهادات عليا ، شهادات عليا في الدفاع عن التخلف والبربرية وتحطيم عقول الناس . . . أيها الناس التحرر لا يأتي من خلال قبول الأفكار الجاهزة ممنوعة النقد ، ولا يأتي من خلال النزول الى الشوارع واعلان الثورة على شخوص ، هذه الثورة ستفشل وتفشل غيرها وتذهب الدماء هدرا ولن يتغير شيء لأن أصل المشكلة والجرثومة في عقولنا وأنفسنا باقية ، ولكن عندما ننتفض ضد افكارنا الميتة ونزيل كل العقبات من امام عقولنا ، فأنها ستكون ثورة حقيقية تعيد الامور على السكة الصحيحة ، والخطوة الاولى هي المواجهة مع الحواجز المزروعة في عقولنا وأولها الخطوط الحمراء المصطنعة ومحاسبة كل الرموز المقدسة الاحياء منهم والاموات ووضعهم في قفص الاتهام امام الاف الاسئلة التي تختزن في دواخلنا و ان تكون لنا الجرأة في ان نبوح بهذه التساولات ، فنحن لم نولد لنعيش دون إرادة الرأي .

من يظن بأن الله سيكرمه على إهانة نفسه وعقله احتراما وإجلالا لقبوله هذا المستوى من التفكير الموجود حاليا فهو فقد افتهم الرب بشكل مغلوط وهو في عيشة ضنكا ، ولا يلومن الا نفسه .

ذنبنا إنا رضينا ذلة

وبعد الذنب جئنا نشتكي

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