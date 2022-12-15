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السوداني يؤكد ضرورة تفعيل إتفاقية النفط مقابل التنمية مع النرويج


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ضرورة تفعيل إتفاقية النفط مقابل التنمية مع النرويج.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الأربعاء، سفير مملكة النرويج لدى العراق أسبين ليندبيك”.

وأضاف أن “اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المتعدّدة في مختلف المجالات”.

وأردف: “كما جرى البحث في تعزيز الشراكة بمجال تبادل الخبرات ضمن قطّاع إدارة الثروات الطبيعية، وتعزيز القدرات في مواجهة التغيّر المناخي وآثاره الاقتصادية والبيئية”.

وأكد السوداني للسفير “ضرورة تعزيز المصالح المشتركة، وتفعيل اتفاقية النفط مقابل التنمية التي تربط البلدين الصديقين، ورفع مستوى العمل والتنسيق الثنائي إزاء قضايا إقليمية ودولية، والملفات ذات الاهتمام المشترك”.

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