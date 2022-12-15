العراق في ارقام

عبد الجليل الزبيدي

في مقابلة تلفازية صرح الخبير في صناعة البترول الدكتور حمزة الجواهري بان اجمالي عائدات العراق من بيع النفط منذ تصدير اول برميل عام 1927 ولغاية عام 2003 بلغت 283 مليار دولار .

فيما بلغ اجمالي عائدات بيع النفط من شهر حزيران يونيو 2003 ولغاية شهر تشرين الثاني نوڤمبر 2022 بلغت 1310 مليار دولار !!!!

ونفهم من هذه المقارنة الموجزة هو ان الانظمة التي سبقت عام 2003 وخلال (76) شيدت الدولة العراقي بمبلغ 283 مليار دولار فقط لاغير .

ان تشييد وتاسيس الدولة العراقية شمل استحداث 8 محافظات واكثر من 50 قضاء وحوالي 80 ناحية وذلك بحكم النمو السكاني والاقتصادي المتصاعد افقيا وعموديا خلال تلك الحقبة .

ايضا جرى شييد الجامعات والاف المدارس ومئات المصانع وتاسست القوات المسلحة بكل صنوفها . وجرى تشغيل ملايين العمال والموظفين وشيدت اكثر من ربع مليون وحدة سكنية افقية وعمودية من قبل الدولة .

خلال تلك الحقبة ،خاض وشارك العراق في 7 حروب ومعارك ، وامم النفط . واسس نظام الادارة وسلك القضاء ونفذت الحكومات المتعاقبة عشر خطط تنمويه، وضعت اسس النهضة الصناعية والزراعية والخدمية .

وكمؤشر على ان خطط التنمية كانت متصلة وكانت منتجة وبناءة وانها تحقق موارد وفوائض مالية ، كان العراق يبادر الى ارسال مساعدات عينية ومادية الى دولة الامارات والبحرين وموريتانيا والصومال ومصر وتشاد والاردن وباكستان وكينيا ..كما قدم دعما متعدد المستويات للثوار في فلسطين ، الجزاير وليبيا والكونغو وغانا و ناميبيا وارتيريا وكمبوديا وڤيتنام ولاوس وكوريا ( قبل ان تنشطر ).

و في تلك الحقبة ومن ذات المبلغ .. ازدهرت الزراعه والصناعة خلال الفترة ( 1954-1980) إذ حقق العراق معدل نمو اقتصادي بلغ 11% في عام 1977 ووصلت صادرات العراق الصناعية والزراعيه ( ماعدا النفط ) في تلك الحقبة الى 60 دولة .

وبهذا المبلغ حصل العراق على المرتبة الاولى في التعليم ومحو الامية عام 1977 ..وفي عام 1979 حقق العراق مستوى متقدما عالميا في رعاية الامومة والطفولة والخدمات الطبية .

على المستوى العلمي ، كانت جامعتا بغداد والموصل ضمن تصنيف افضل 200 جامعة في العالم ( جامعة بغداد ترتيبها اليوم 1050) . كذلك بلغت البحوث العلمية العراقية نسبا متقدمه وصنفت بانها الاكثر رصانة وبالتالي منحت الطالب والمبتعث العراقي الافضلية في القبول بالجامعات البريطانية والاميركية .

وفي مجال التقنيات والصناعات المتقدمة ، اخبرني المهندس الاستاذ مظلوم الربيعي بان العراق كان الدولة الثانية بالعالم بعد بريطانيا في انتاج معدات السيطرة والتحكم بالابار النفطية وايضا في انتاج ابراج التصفية والتكرير وان الشركات الاميركية كانت تستورد هذه المعدات من العراق خلال استثماراتها في السعودية والكويت والامارات ولغاية عام 1980 .

في تلك الحقبة كذلك ،تأمنت القوانين لانعاش وتطوير القطاع الخاص الوطني الذي بلغت نسبة مساهمته في الناتج القومي 64% عام (1965) . كما استقطب الاقتصاد العراقي الاستثمارات الاجنبية وبلغ عدد مكاتب الشركات العالمية في بغداد والبصره 120 شركة فيما بلغ عدد الماركات العالمية للازياء والاحذية والحقائب في بغداد فقط، 56 ماركة (1955) .

°° ومن ذات المبلغ (283) مليار دولار ، شيد العراق 3 موانئ وخمس مطار كبيره ، و12 مصفى للنفط ، وثلاث مفاعلات ذرية 16 سدا مائيا ، و18 محطة لانتاج الكهرباء واسس اسطولا للطائرات وبلغت 32 طايرة ووسع خطوط سكك الحديد وسير القطارات من البصرة الى ( برلين- باريس ) .

سياسيا وبذات المبلغ ، شارك العراق في تاسيس الامم المتحدة

ووضع مشروع الجامعة العربية وكتب مسودة السوق العربية المشتركة ( 1961) .

ايضا ساهم في توسيع منظمة عدم الانحياز ، وقدم الدعم لصناديق التنمية في المنطقة العربية وفي افريقيا وفي منظمة المؤتمر الاسلامي .

•• كل ذلك من مبلغ 283 مليار وانفق على مدى 76 عاما .

الان ماذا حقق مبلغ 1310 مليار ، اي تريليون وثلاثمائة وعشرة مليارات دولار خلا ل 19 عاما 6 اشهر ؟!!!؟؟!؟!!.

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