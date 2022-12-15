الغارديان: السياسات البريطانية المتشددة قتلت العشرات من لاجئي الشرق الاوسط

اكد تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية ، الخميس، ان السياسات المتشددة تجاه اللاجئين من دول الشرق الاوسط تدفع البعض الى المخاطرة بحياتهم لعبور القنال الانكليزي او البحث عن طرق خطرة اخرى مما يتسبب في وفاة العشرات منهم.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة /، ان “التعامل اللاإنساني والعنصري لحزب المحافظين الحاكم تجاه اللاجئين كان وراء الهتاف المؤيد لخطط رئيس الوزراء ريشي سوناك لترحيل اللاجئين غير الشرعيين الواصلين الى المملكة المتحدة بدون حتى جلسة استماع لشرح قضاياهم “.

واضاف ان ” المهربين والمتاجرين بالبشر يستغلون اللاجئين اليائسين حيث اظهرت لقطات فيديو مؤخرا 40 لاجئا في زورق مطاطي وهم يكافحون للوصول الى الشاطىء البريطاني قادمين من فرنسا توفي اربعة منهم نتيجة البرد ، فيما قال شهود عيان إن من بين الناجين أشخاص من أفغانستان والعراق – وهما دولتان لا يزال الملايين يفران منهما بسبب الحرب والاضطرابات الداخلية “.

من جانبها قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان لاعضاء البرلمان “لن تتوقف هذه الحكومة حتى نشهد تقدمًا ، حتى يدرك الناس أن القيام بهذه الرحلة المميتة ليس آمنًا ، وغير قانوني ، ولن يقودهم إلى حياة أفضل في المملكة المتحدة”.

واشار التقرير الى أن ” رئيس الوزراء البريطاني وعد امام البرلمان بترحيل الألبان بسرعة إلى وطنهم ؛ وضع قوانين جديدة لضمان الإبعاد الفوري لأولئك الذين يأتون من بلدان ثالثة مثل العراق وافغانستان وغيرها من دول الشرق الاوسط و التخلص من ثلثي ما يقرب من 150 ألف حالة لجوء متراكمة “.

واشار التقرير الى أن ” رغبة رئيس الوزراء في المضي قدمًا في مجال الهجرة تواجه تحديات أخرى، حيث قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، إن أي تحرك لإبعاد الأشخاص دون فحص مزاعم أنهم طالبو لجوء سوف يخرق الالتزامات القانونية للمملكة المتحدة، فيما يرغب العديد من المحافظين في تحدي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو الانسحاب منها. لكن يبدو ان رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية يترددان في التصريح بذلك بشكل علني “. انتهى / 25 ض

المعلومة/ ترجمة..

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