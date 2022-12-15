القائمة الكاملة لأبطال مسلسل “ليه لأ 3” (صور)

نهال ناصر | فى سينما وتلفزيون



الثلاثاء , 8 نوفمبر 2022

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير الموسم الثالث من مسلسل “ليه لأ” الذي تقوم ببطولته إلى جانب عدد من النجوم.

وكشفت منصة “شاهد vip” عن الصور الأولى من مسلسل “ليه لأ 3” وأبطاله.



نيللي كريم بطلة مسلسل “ليه لأ 3”

ويشارك في طولة “ليه لأ 3” إلى جانب نيللي كريم كل من صلاح عبد الله، عايدة رياض، أحمد طارق، معتز هشام، تأليف مريم نعوم “ورشة سرد” وإخراج نادين خان.



نيليل كريم ومعتز هشام في مشهد من “ليه لأ 3”



معتز هشام في مشهد من “ليه لأ 3”

وكان الموسم الأول من مسلسل “ليه لأ” قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل، أما الموسم الثاني كان من بطولة منة شلبي.

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عايدة رياض في كواليس “ليه لأ 3”

على جانب آخر، تخوض نيللي كريم السباق الرمضاني 2023 بمسلسل “عملة نادرة”.

وتجسد نيللي كريم لأول مرة شخصية سيدة من الصعيد في المسلسل الذي كتبه د.مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وسيشارك في بطولته نخبة من الفنانين في مقدمتهم جمال سليمان، فردوس عبد الحميد، وكمال أبو رية، وإنتاج شركة العدل جروب.

ويعد هذا المسلسل عودة للتعاون بين نيللى كريم والكاتب مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل “لأعلى سعر”، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.

وسينمائيا تشارك الفنانة نيللي كريم في بطولة فيلم “على الزيرو” مع محمد رمضان.



محمد رمضان ونيللي كريم في كواليس فيلم على الزيرو

وتدور أحداث فيلم “على الزيرو” في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف د.مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

يذكر أن نيللي كريم قدمت في رمضان الماضي مسلسل “فاتن أمل حربي” وهو من تأليف الكاتب ابراهيم عيسى واخراج ماندو العدل، وشارك في بطولته شريف سلامة، فادية عبد الغني، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، وخالد سرحان.

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