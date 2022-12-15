الكهرباء: تجهيز بغداد وصل إلى 18 ساعة يومياً

ذكر مسؤول في وزارة الكهرباء، أمس الأربعاء، أن معدلات التجهيز في بغداد بلغت 18 ساعة في اليوم، مؤكداً وجود مساعي لفك اختناقات فصل الصيف.

وقال مدير مركز بغداد في الشركة توزيع كهرباء العاصمة احمد محسن يوسف في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، إن “الشركة أعدت خطة شاملة تمثلت بإنشاء محطات التوزيع التحويلية واستحداث مغذيات لاستيعاب وفك اختناقات الشبكة الهوائية”.

وأضاف يوسف، ان “عدد المغذيات قد ازداد بوصولها إلى 2800 مغذي في الوقت الحالي”، مشيراً إلى أن “الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد في طور استيعاب ومد مغذيات لحل اختناقات صيف 2023”.

ونوه، إلى أن “مستويات معدل التجهيز وصلت الى 18 ساعة”، لافتاً إلى “مشاريع في الوقت الحالي تم الشروع بها لاستيعاب وإنجاز خطة العام المقبل”.

وتحدث يوسف، عن “محددات في بعض مناطق بغداد؛ بسبب الصيانة المبرمجة والاضطرارية”، مؤكداً “اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن خطة استيعاب الطاقة لموسمي الشتاء والصيف المقبل”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط