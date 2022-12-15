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بدء عملية عسكرية لقوات البيشمركة ضد فلول داعش في جبال قره جوغ


نفذت قوات البيشمركة، اليوم الخميس، عملية تمشيط في سلسلة جبال “قره جوغ” قرب مخمور(جنوب شرق الموصل)، لتطهير المنطقة والقضاء على فلول تنظيم داعش.

إعلام وزارة البیشمركة بحكومة إقليم كوردستان ذكر في بيان : أن “لواء المشاة 18 وبإشراف المحور الـ6 في قوات البيشمركة نفذ عملية تمشيط عند سفوح جبال قره جوغ”.

واضاف أنه “تم تنفيذ العملية في حدود القرى الواقعة عند سفوح جبل قره جوغ، لتطهير المنطقة من إرهابيي داعش”.

في الصدد قال قائد اللواء المشاة 18 العميد زريان إسماعيل خليفة، إن مثل هذه العمليات ستستمر، وقوات البيشمركة يقظة دائماً للتصدي لأي تحركات أو تهديد من قبل الإرهابيين.

ونفذت قوات البيشمركة في السابق عمليات عسكرية لتعقب خلايا داعش في هذه المناطق التي يتخذها داعش معاقل له بالتعاون والتنسيق مع التحالف الدولي والجيش العراقي.

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