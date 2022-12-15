بينها المنصة الالكترونية.. المركزي العراقي يعلن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار

2022-12-15

أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، بينها “المنصة الالكترونية”، واصفاً هذا الارتفاع بالبسيط.

وقال البنك، في تصريح صحفي، إن الارتفاع البسيط الذي يشهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الأيام السابقة يعود إلى بعض العوامل، ومنها بناء منصة الكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها.

ونقل بيان البنك عن مصدر مخول قوله، إن البنك المركزي باشر منذ أشهر ببناء تلك المنصة بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض احكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وتضمن فاعلية الرقابة عليها، حيث تم تكليف شركة دولية متخصصة ببناءها وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها، مبينا أن المنصة تتطلب تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة.

وأوضح، أنه لحداثة استخدام هذه المنصة، فأن العديد من الأخطاء يجري اكتشافها مما يتطلب من المصرف إعادة تحميلها، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأخذ زمنا إضافيا لقبول الطلب وتمريره عبر النظام المالي العالمي.

وبهذا الصدد، فأن احتياطيات البنك المركزي والملاءة المالية للدولة عموما بحالة ممتازة وفي أفضل مستوياتها منذ عقود، وأن العرض الحالي للعملة الاجنبية لا يرتبط بالموارد بل بالإجراءات الإدارية والتدقيقية، مما سيتم تجاوزها خلال الأيام القادمة فضلا عن ذلك، وفق بيان البنك.

وأضاف، أن البنك المركزي اتخذ عددا من الإجراءات لتوسيع عرض النقد الاجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي، كما تم توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة كما تم اعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية ، لغرض تغطية الطلب المحلي .

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