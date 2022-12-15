توقعات بهطول أمطار خفيفة في العراق الليلة



توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية،الأربعاء، أن تهطل أمطارا خفيفة في سبع مناطق هذه الليلة.

وقال عطية، في بيان أن “أمطارا خفيفة متوقعة هذه الليلة، تشمل مناطق متفرقة من بغداد وديالى والبصرة وميسان وذي قار وبادية الجنوب وصلاح الدين، وتستمر كذلك نهار ومساء الخميس مع شمول بعض من مدن الفرات الاوسط وشرق الانبار والنجف (عدا بادية الجنوب)”.

وبين أن “الحالة الجوية تنتهي صباح الجمعة وتستقر الرياح شمالية غربية مع قليل من البرودة في المدن كافة”.

وأردف: “توقعات اولية بتشكل الضباب الكثيف وانعدام الرؤية الليلة وصباح الخميس في مناطق واسعة من الانبار خصوصا الرطبة”.

وأكمل: “توقعات أولية بموجات واسعة من الضباب وانعدام الرؤية تشمل غرب وجنوب البلاد ليلة الخميس/ الجمعة وصباح الجمعة”.

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