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حرب أمريكا تجويع أوربا

في أعقاب الحربين العالميتين ألأولى و الثانية و التي خلفت ورائها قارة اوربية عبارة عن حطام و ركام و دمار و أناسآ يبحثون عن الطعام في القمامة و أكوام النفايات و جثث متناثرة و حرائق و خرائب حتى جاء ( المنقذ ) ألأمريكي بعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية و كان مشروع ( مارشال ) في أعادة أعمار القارة ألأوربية و كان ذلك المشهد يذكر بما فعله ( هنري فورد ) صاحب أشهر صانع للسيارات في العالم حينها قام بأقراض عمال مصنعه على شرط قيامهم بشراء سيارة من مصنعه تحديدآ فكانت تلك الفكرة العبقرية سببآ في أنعاش مبيعات المصنع و زيادة أرباحه و كأن خطة ( مارشال ) ألأمريكية تعيد ذات السيناريو الذي قام به ( فورد ) في أعمار و بناء القارة ألأوربية في مقابل التبعية العسكرية و ألأقتصادية و ستبقى اوربا مدينة لأمريكا للعقود القادمة .

لم تكن الحرب الروسية ألأوكرانية لتستمر و تزداد ضراوة و تدميرآ وسط تعنت أوكراني لولا الضغط ألأمريكي على دول قارة أوربا و جعلها ( رأس الرمح ) في مواجهة أقتصادية مع ( روسيا ) و لا يعلم ان كانت هناك مواجهة عسكرية قادمة بين دول اوربا المنضوية ضمن حلف ( الناتو ) من جهة و روسيا ألأتحادية من جهة مقابلة و عندها سوف تكون ألولايات المتحدة ألأمريكية بعيدة عن ميدان الصراع العسكري المحتمل و كما حصل خلال الحربين العالميتين حينها لم تدخل ( أمريكا ) الحرب الثانية الا بالأشهر ألأخيرة و بعد ان أوشكت تلك الحرب على النهاية و بدأ وقتها أفول نجم القوى ألأستعمارية القديمة ( بريطانيا و فرنسا ) و بزوخ نجم ألأستعمار بشكله ألأقتصادي المستتر ( أمريكا ) كقوة عظمى و ما زالت .

بدلآ من ان تقف ( أمريكا ) الى جانب حلفائها ألأوربيين و مدهم بالغاز بعد ان قطعت ( روسيا ) او كادت أمدادات الغاز الى الدول ألأوربية لكن ( الرأسمالية ) لا يمكن لها ان تتنازل عن أهم مبادئها ( الربح ) و ان كان فاحشآ و غير عادل ما أدى بمصدري الغاز ألأمريكان الى مضاعفة ألأسعار ما انعكس سلبآ على واقع و معيشة المواطن ألأوربي الذي بدأ يشعر و يحس ( بنعمة ) الغاز ( الروسي ) الرخيص الذي كان ينعم بدفئه في مقابل الجشع ألأمريكي الذي لا حدود له و بدأ الشرخ واضحآ في مواقف الدول ألأوربية من ( روسيا ) بين متشدد و معتدل و لم يكن هناك موقفآ موحدآ كما يتمنى ألأمريكان و حليفتهم المنسجمة تمامآ ( بريطانيا ) بعد ان بلغت أسعار السلع و البضائع أرتفاعآ غير مسبوق .

بدأ التململ و ألأمتعاض و أحيانآ الغضب المتمثل في المظاهرات المناوئة للعقوبات ألأوربية على روسيا تنتاب ألأوساط الشعبية و العمالية ألأوربية من جراء التضخم و أرتفاع أسعار المواد الغذائية و الذي بدأ تأثيره السلبي واضحآ و جليآ من خلال الزيادة الهائلة في اعداد المتقدمين للحصول على السلال الغذائية المجانية و التي عادة ما توزع على الفقراء و المحتاجين و كذلك التقليل و بشكل كبير من أستهلاك الطاقة ( الغاز و الكهرباء ) و كأن أيام من التقشف و الضنك بدأت ملامحه تظهر و تلوح واضحة بعد سنوات طويلة من الرخاء و الرفاهية و التنعم بالطاقة الروسية الرخيصة و كأن الحرب الروسية ألأوكرانية قد كشفت عن مدى هشاشة الوضع ألأقتصادي الأوربي و تخلي الولايات المتحدة عن ( حلفائها ) ألأوربيين .

بعد ان أصطف ألأوربيون خلف من المفترض ان يكون ( الحليف ) الذي يدعمهم و يساندهم في مواجهة غير متكافئة مع ( الخطر ) القادم من الشرق و الذي تخلى عنهم و جعل ( المركب ) ألأوربي على وشك الغرق في وحل الفقر و البرد و العوز و لا يوجد احد ما يستطيع التكهن عما سوف تكون عليه نهاية الحرب الروسية ألأوكرانية مع ذلك ( العناد ) المشوب بالغرور و ألأستعلاء المستند على الدعم الأوربي و الغربي الذي تبديه القيادة ألأوكرانية في رفض أي حلول سلمية و الجلوس الى طاولة المفاوضات فالأمور ذاهبة بأتجاه المجهول و اذا ما تواصلت الحرب و أتسع نطاقها و دخلت دول اخرى في معتركها مباشرة او بالدعم التسليحي كما يقال عن أيران و كوريا الشمالية و حتى الصين فأن حربآ عالمية ثالثة قد تكون وشيكة و قد تكون بالأسلحة التقليدية الفتاكة غير النووية فأن الدعم ألأمريكي و ألأوربي قد زاد من الصلف ألأوكراني و وضع العالم كله على كف عفريت .

حيدر الصراف

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