Posted on by

داء الولولة!!

ولولة: صوت النائحة , صوت متتابع بالويل والإستغاثة , والنواح والصياح.
الولولة بمعناها الواضح الصريح تسود تفاعلاتنا , فلدينا قدرة هائلة على الولولة أمام التحديات والمواجهات المصيرية.
وبسبب ذلك يكون إبداعنا بأنواعه ممهورا بها , بل أن معظم الأقلام تولول!!
وهذه ظاهرة تنفرد بها مجتمعاتنا وتميزها عن الآخرين , الذين يتخذون الإصرار على الجد والإجتهاد للإنتصار على المصاعب , وهزيمة التداعيات وإنهاء الكوارث والخطوب والملمات.
ولهذا فهي صمدت وتطورت وعاصرت , ونحن تأخرنا وإندحرنا في الماضيات , وما إمتلكنا القدرة على صناعة الحاضر , والإستعداد للمستقبل الأفضل.
نظرة فاحصة لواقع مجتمعاتنا , ستكشف سلوك الولولة الذي يمنعنا من التقدم والرقاء , ويدفعنا إلى النواحية والندب والبكاء على الأطلال التي نزيدها خرابا ودمارا.
وطاقة الولولة تمنعنا من البناء , وتحجّم دورنا , وتقمع وجودنا , وتجعلنا موجودات هامدة وطاقات خامدة.
وقد أمضينا القرن العشرين في مشاريع (ولولية) , وما إنطلقنا في مسارات ذات قيمة حضارية معاصرة.
وبسبب الولولة , ما إنطلقنا به خربناه , وما كان شامخا وسامقا هدمناه , وعشنا نتخبط في أوحال أيامنا , ونتوهم الإنقضاض على بعضنا سيمنحنا شعورا بالنصر والإقتدار.
وهكذا نستنزف طاقاتنا , ونخرب مكاننا , ونتشامخ على بعضنا , ويحسب كل منا أنه ” فحل التوت” في بستان الوجيع وناعور الهلاك يدور , ومن حولنا تتكاثر القبور!!
أغتيلت الكلمة بوحشية , والتشكي والتظلم والندب والنحيب ديدننا!!
فإلى متى تبقى الأجيال مقيدة بأصفاد الولولة؟!!
د-صادق السامرائي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close