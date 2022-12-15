داء الولولة!!

ولولة: صوت النائحة , صوت متتابع بالويل والإستغاثة , والنواح والصياح.

الولولة بمعناها الواضح الصريح تسود تفاعلاتنا , فلدينا قدرة هائلة على الولولة أمام التحديات والمواجهات المصيرية.

وبسبب ذلك يكون إبداعنا بأنواعه ممهورا بها , بل أن معظم الأقلام تولول!!

وهذه ظاهرة تنفرد بها مجتمعاتنا وتميزها عن الآخرين , الذين يتخذون الإصرار على الجد والإجتهاد للإنتصار على المصاعب , وهزيمة التداعيات وإنهاء الكوارث والخطوب والملمات.

ولهذا فهي صمدت وتطورت وعاصرت , ونحن تأخرنا وإندحرنا في الماضيات , وما إمتلكنا القدرة على صناعة الحاضر , والإستعداد للمستقبل الأفضل.

نظرة فاحصة لواقع مجتمعاتنا , ستكشف سلوك الولولة الذي يمنعنا من التقدم والرقاء , ويدفعنا إلى النواحية والندب والبكاء على الأطلال التي نزيدها خرابا ودمارا.

وطاقة الولولة تمنعنا من البناء , وتحجّم دورنا , وتقمع وجودنا , وتجعلنا موجودات هامدة وطاقات خامدة.

وقد أمضينا القرن العشرين في مشاريع (ولولية) , وما إنطلقنا في مسارات ذات قيمة حضارية معاصرة.

وبسبب الولولة , ما إنطلقنا به خربناه , وما كان شامخا وسامقا هدمناه , وعشنا نتخبط في أوحال أيامنا , ونتوهم الإنقضاض على بعضنا سيمنحنا شعورا بالنصر والإقتدار.

وهكذا نستنزف طاقاتنا , ونخرب مكاننا , ونتشامخ على بعضنا , ويحسب كل منا أنه ” فحل التوت” في بستان الوجيع وناعور الهلاك يدور , ومن حولنا تتكاثر القبور!!

أغتيلت الكلمة بوحشية , والتشكي والتظلم والندب والنحيب ديدننا!!

فإلى متى تبقى الأجيال مقيدة بأصفاد الولولة؟!!

د-صادق السامرائي

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