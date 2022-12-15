دعوات نيابية الى إيقاف تجاوزات الكويت ببناء جزر اصطناعية ما بعد العمود (160)



دعت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، الحكومة بالتدخل لايقاف تجاوزات الكويت على الحدود العراقية الجنوبية برا وبحرا من خلال بناء جزر اصطناعية ما بعد العمود (160)، مبينة ان التجاوز سيغيير من ديمغرافية معالم خريطة العراق الجنوبية.

وقالت نصيف في تصريح إن “التجاوزات الكويتية على الحدود العراقية البرية والبحرية لن تتوقف مستغلة ضعف الدبلوماسية العراقية وغياب وحدة القرار السياسي العراقي “.

وأضافت ان “المرحلة الحالية تتطلب تأجيل التفاوض مع الجانب الكويتي امتثالا لقرار مجلس شورى الدولة بسبب عدم وجود اراداة سياسية موحدة”.

وأشارت نصيف الى ان “بناء تلك الجزر سيغير من معالم ديموغرافية خريطة العراق الجنوبية وعلى الحكومة ان تتحرك بشكل فوري وعاجل بإيقاف بناء تلك الجزر على ان تتم عبر القنوات الدبلوماسية بين العراق والأمم المتحدة وكذلك مع الجانب الكويتي .

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