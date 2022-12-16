أسعار الذهب اليوم الخميس 15-12-2022 فى مصر

إيناس سعيد
جعلت الأسعار الجنونية للذهب خلال الأيام الماضية البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر السؤال الأكثر بحثًا على مواقع الإنترنت المختلفة لمعرفة هل شهد ارتفاع جديد أم عاد إلى سعره المعتاد والمعروف.
في هذا التقرير نوضح لكم أسعار الذهب اليوم الخميس 15-12-2022 في مصر
خاصة عيار 21 والذي يمثل الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصري.
سعر جرام الذهب من عيار 24
1971.5 جنيه للبيع
1914.25 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 22
1807.25 جنيه للبيع
1754.75 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 21
1725 جنيه للبيع
1675 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر جرام الذهب من عيار 18
1478.5 جنيه للبيع
1435.75 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 14
1150 جنيه للبيع
1116.75 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 12
985.75 جنيه للبيع
957.25 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 9
739.25 جنيه للبيع
717.75 جنيه للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 15-12-2022 في مصر
13800 جنيه للبيع
15075 جنيه للشراء
سعر سبيكة ذهب وزن جرام نحو 1915 جنيه
ترقب ارتفاع أسعار الذهب بعد ارتفاع الفائدة للمرة السابعة
ومع إعلان الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة هذا العام، وجاءت نسبة الزيادة 0.5% موافقة للتوقعات لتصبح أسعار الفائدة في مستوى بين 4.25%، أصبح هناك توقعات بزيادة أسعار الذهب مرة أخرى لتواصل ارتفاعها اللامحدود.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط