إصابة 8 من أفراد الشرطة في انفجار سيارة في دياربكر



صيب 8 عناصر من الشرطة التركية، اليوم الجمعة، بانفجار سيارة مفخخة، في محافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا.

ونقلت وكالة رويترز عن “سي أن أن تورك” أن الحادث وقع بعد انفجار قنبلة في سيارة مركونة على جانب أحد الطرقات أثناء مرور حافلة الشرطة الصغيرة على طريق سريع في محافظة ديار بكر جنوب شرق البلاد”.

وصرح وزير الداخلية سليمان صويلو أنه تم اعتقال شخصين، اعتُبروا من مرتكبي الحادث، في الانفجار الذي وقع أثناء مرور السيارة التي تقل شرطة مكافحة الشغب في ديار بكر.

وذكر صويلو، في بيان على حسابه على تويتر، أن انفجارًا وقع في سيارة متوقفة في الساعة 5:10 بينما كانت سيارة الشرطة تمر في طريقها إلى العمل في ديار بكر.

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