الاستياء من الديمقراطية

طلال أبوغزاله

كما قال أبراهام لنكولن، إن الولايات المتحدة باعتبارها أعظم ديمقراطية في العالم هي “حكومة الشعب، من قبل الشعب، من أجل الشعب”. كنظام حكم، ليس هناك شك في الفوائد العظيمة التي جلبتها الديمقراطية للمجتمع، ولكن لكي يستمر ذلك في المستقبل، يجب إصلاح هذا النظام لكي يستمر في خدمة الناس بطريقة عادلة ومتساوية.

في عصرنا الحديث، أصبحت الأنظمة الديمقراطية بيروقراطية. غالبًا ما تنطوي هذه الأنظمة على حشد التأييد لتأمين الأصوات من خلال التركيز على الأهداف قصيرة المدى لإرضاء الناخبين للحصول على فرص أفضل لاستمرار الترشح للسلطة. فينصب التركيز على البقاء في السلطة بدلاً من الاهتمام حقًا باحتياجات الناس، وأصبحت الحركات المناهضة لهذه الأنظمة أكثر انتشارًا في جميع أنحاء العالم، مما يثير التساؤل عن مدى جودة عمل ديمقراطياتنا حقًا.

تحدت هذه الحركات المناهضة في جميع أنحاء العالم معايير وقيم المؤسسات الديمقراطية، وأبرزت مدى اختلاف جودة الديمقراطية بشكل كبير عبر الدول. وفقًا لتقييم أجراه مركز بيو للأبحاث، يعتقد معظم الذين تمت مقابلتهم من جميع أنحاء العالم أن الانتخابات نفسها تُحدث القليل من التغيير الفعلي وأن السياسيين فاسدون ولا يتعاملون مع احتياجات الناس، كما يُنظر إلى المحاكم على أنها لا تعامل الناس بإنصاف.

ويرتبط عدم الرضا عن الديمقراطية في المقام الأول بالإحباط الاقتصادي، ومستوى الحقوق الفردية، فضلاً عن التصور بأن النخبة السياسية فاسدة ولا تهتم حقًا باحتياجات الناس، وتكون هذه المشاعر أكثر انتشارًا في الدول الناشئة عن الاقتصادات المتقدمة. في الاقتصادات الناشئة، يكون أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من التعليم والدخل غير راضين عن الديمقراطية أكثر من أولئك الذين لديهم مستويات أقل من التعليم والدخل.

يبدو أن الشعبوية تسيطر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم كرد فعل على فشل الديمقراطية. وهي ليست أيديولوجية محددة بوضوح وتسعى جاهدة لمناشدة مشاعر المواطنين العاديين الذين يشعرون أنه لا يتم الاستماع إليهم وأن مخاوفهم لم يتم الاستماع إليها. بشكل عام، تتكون الحركات الشعبوية من خطاب مناهض للنخبوية، يركز على مناهضة الأنظمة والاعتراض على عمليات الهجرة.

استولى السياسيون الشعبويون اليمينيون على السلطة أو هددوا بالقيام بذلك في العديد من البلدان الأوروبية، كما حدث في البرازيل والولايات المتحدة. وفقًا لشون روزنبرغ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، إيرفين، “الديمقراطية تلتهم نفسها، ولن تدوم”. ويذكر أيضًا أن الحصة الشعبوية اليمينية الإجمالية من التصويت الشعبي في أوروبا قد تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف من 4٪ في عام 1998 إلى ما يقرب من 13٪ في عام 2018. يبحث الناس عن تمثيل، ولا يعتبر ذلك بالضرورة ديمقراطيًا.

أود أن أشير هنا إلى ملاحظة الرئيس جو بايدن الأخيرة حيث قال إن الولايات المتحدة تواجه تحديات صعبة مع الصين، لأن النظام الصيني أكثر مرونة من الديمقراطية الأمريكية، مما يبرز قدرة الأنظمة الاستبدادية على تنفيذ القرارات بسرعة. ولكني لا أطالب باستبدال الديمقراطية بالاستبداد، مع ذلك، يمكننا بالتأكيد تعلم بعض الدروس من أصدقائنا الصينيين.

ما هو مستقبل الديمقراطية؟

هناك شيء واحد مؤكد وهو أن الديمقراطيات لا يمكن أن تستمر كما هي الآن. يجب أن تعيد أنظمتنا السياسية العامل البشري إلى الحكم الديمقراطي وأن تضع الناس واحتياجاتهم في المقام الأول. إذا لم يفعلوا ذلك، فسيكونون قد خذلوا مواطنيهم فالأساس الذي قامت عليه الديمقراطية هو خدمة مصالح الشعب.

إذا استمر الحال كما هو عليه، فستزداد الشعبوية والاستياء وسيتأثر الناس بسهولة بالعاطفة، لا سيما في الأوقات الصعبة مثل تلك التي مررنا بها جميعًا على مدار العامين الماضيين. نحن بحاجة إلى ديمقراطيات صحية حيث يكون الناس على اطلاع جيد بما يدور من حولهم وحيث تكون مصالح المواطن هي الأولوية القصوى.

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