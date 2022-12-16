“الانتيكة” سالار الستيني.. أقدم مصلح للأجهزة الكهربائية في سوق السليمانية



بدأ بممارسة مهنة صيانة وإصلاح الأدوات الكهربائية في سوق السليمانية، منذ تسعينيات القرن الماضي، سالار حمه عارف ذو الخمسة والستين عاماً، شغوف بمهنته التي بدأها بإصلاح آلات التسجيل والراديوهات ومضخات الماء، ليتحول بعد ذلك إلى “مرجع” في مهنته، فيما تربطه علاقة من نوع غريب مع زبائنه الحريصين على زيارة محله رغم استيراد الأجهزة الكهربائية الحديثة.

ويقول سالار في حديثه لمراسل وكالة شفق نيوز انه “حاصل على شهادة معهد التكنولوجيا في بغداد قسم الكهرباء وعمل في مهنته منذ عام 1991 في سوق السليمانية القديم”.

ويصنف الرجل نفسه على انه “أقدم مصلح للأجهزة الكهربائية المختلفة في هذا السوق”، مشيرا إلى أنه يبدأ العمل في محله منذ الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساء”.

ويشير سالار الى انه “كان يحب مهنة تصليح الاجهزة الكهربائية منذ صغره وكان يصلح أجهزة المنزل حينما كان في مرحلة المتوسطة، وقد كسب المهنة عن طريق حبه وشغفه بها منذ الصغر”.

ولا يخفي الرجل القابع بين عُدد مختلفة “زهواً مستحقاً” بنفسه إذ يقول أن “الكثير من (أسطوات) المهنة تخرجوا من محله هذا، ومن بينهم أولاده الثلاثة الذين استقلوا بأنفسهم وباتوا يعملون أيضا في مجال مهنة تصليح الاجهزة الكهربائية”.

ويوضح الرجل الستيني أن “مهنته هذه لا تدر عليه إلا ما يسد وضعه المعاشي وهو مقتنع بما يكسب منها لسد احتياجات أسرته”.

وفيما كان من المقرر أن “تقضي” الأجهزة الكهربائية المستوردة والحديثة على مهنته، يورد سالار أن “زبائنه لا يتخلون عنه وعن الاجهزة القديمة ويأتون بها لتصليحها، ومنها أجهزة تجاوزه عمرها الـ30 عاما”، ويقول وهو يضحك “هم يقولون نحن تعلقنا بتلك الاجهزة مثلما تحب انت هذه المهنة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط