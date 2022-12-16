اليكتي يعلق على زيارات حكومة الاقليم الى بغداد: غير منتجة



خاص..

علق الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، على زيارات الوفد الكردي للتفاوض مع الحكومة المركزية بشأن الملفات المهمة بدون ممثلين عن الحزب، واصفا اياها بـ”غير منتجة”، فيما اكد أن سياسية اربيل غير واضحة.

وقال القيادي في الاتحاد، غياث السورجي، في حديث إن “سياسة حكومة اقليم كردستان مازالت غير واضحة في مباحثاتها ومفاوضاتها مع الحكومة المركزية”، لافتا الى ان “اربيل عليها ترتيب وضعها الداخلي قبل التوجه نحو المفاوضات”.

وأضاف، أن “زيارات الوفد الكردي برئاسة الحزب الديمقراطي الى بغداد بدون ممثلين عن الاتحاد غير منتجة”، مبينا أن “اليكتي شارك بوزيرين في الوفد المفاوض، الا انه انسحب بعد الخلافات مع الديمقراطي وقاطع اجتماعات حكومة الإقليم، وبالتالي فأن الوفد الحالي المفاوض لا يضم أي شخص من الحزب”.

وتساءل القيادي في الاتحاد الوطني: “اذا لم تتمكن حكومة الإقليم حلحلة مشاكلها داخل كردستان فكيف بها ان تحل مشاكلها مع بغداد؟”، مشيرا الى ان “سياسة حكومة الإقليم مازالت غير واضحة وزياراتها الى بغداد لم ينتج عنها شيء يذكر”.

وفي وقت سابق، وصل وفداً كردياً الى بغداد للتفاوض حول ملفات عديدة مشتركة بين بغداد واربيل ابرزها حصة الاقليم من الموازنة المالية وقانون النفط والغاز، الا ان الاتحاد الوطني علق مشاركته مع هذا الوفد. انتهى/25ر

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