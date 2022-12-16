“بختيار حاجي حمد” ومديرالجنسية العام لأقليم كوردستان يبحثان آليات تسريع أنجاز المعاملات



زار الأستاذ “بختيار حاجي حمد” مديرعام شؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد الخميس(١٥/١٢/٢٠٢٢) مديرية الجنسية العامة في إقليم كوردستان وتم استقباله من قبل اللواء”هيرش احمد” مديرالجنسية العام.

وتم خلال اللقاء الذي حضره الرائد ” محمد طاهر صادق ” مناقشة سبل تعزيز التعاون و التنسيق بين مديرتي الجنسية الأتحادية واقليم كوردستان والبحث عن آلية جديدة لتبسيط الاجراءات بين الجانبين و الاسراع بأنجاز معاملات المواطنين ، من خلال ربط الجانبين بالمنصة الألكترونية الخاصة بالممثلية خدمة للمواطنين.

كما تقرر خلال اللقاء أستقبال كتب المديرية عبر المنصة الألكترونية بغية انجاز المعاملات بالسرعة الممكنة تفادياً لتأخيرها.

وفي ختام اللقاء شكر اللواء مدير الجنسية العام لأقليم كوردستان ممثلية الأقليم في بغداد لسعيها المتواصل من اجل ايجاد آليات عمل متطورة و حضارية لتسهيل انجاز معاملات المواطنين.

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