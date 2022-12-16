جوائز مركز السينما العربية وشركائه في الدورة الثانية لسوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز سوق المشاريع في نسخته الثانية، والتي تشمل 5 جوائز مادية وعينية يقدمها مركز السينما العربية واثنين من شركائه هما شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، وشركة MAD Solutions.

فاز بجائزة مركز السينما العربية والتي تتمثل في دعوتين للمشاركة في فعاليات روتردام لاب، ضمن النسخة المقبلة من مهرجان روتردام السينمائي الدولي، الأولى لمنتج مشروع سعودي وفازت بها المنتجة لجين باخشوين عن مشروع أنت الشاعر وأنا طيف، والثانية لمنتج مشروع عربي غير سعودي وفاز بها المنتجان كابي زرازير، ميشال زرازير عن مشروع رحلة إلى القدس.

جائزة راديو وتلفزيون العرب (ART) تتمثل في اتفاقية لحقوق التوزيع في العالم العربي. الجائزة الأولى50 ألف دولار أميركي لمشروع سعودي قيد التطوير أو الإنتاج، ذهبت إلى مشروع أنت الشاعر وأنا طيف، والجائزة الثانية 50 ألف دولار أمريكي لمشروع غير سعودي قيد التطوير أو الإنتاج، ذهبت إلى مشروع حزب العلكة.

وقدمت MAD Solutions جائزتها إلى مشروع ما وراء النخيل للمخرجة مريم بن مبارك من المغرب، وتتمثل الجائزة في اتفاقية لحقوق التوزيع في العالم العربي، قدرها 50 ألف دولار أمريكي.

وبالإضافة إلى فعاليات سوق المشروعات، يحضر مركز السينما العربية وشركائه في مختلف الفعاليات والمسابقات والبرامج الموازية، وهم حسب الترتيب الأبجدي:

شبكة راديو وتلفزيون العرب (السعودية)، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (مصر)، سينما 70 (السعودية)، فيلم كلينك (مصر)، Greener Screen (الإمارات)، السينما العراقية (العراق)، وIEFTA (موناكو)، Lagoonie Film Production (مصر)، MAD Solutions (مصر- الإمارات- لشبونة) والشركتين التابعتين لها MAD Distribution وMAD Celebrity، مهرجان مالمو للسينما العربية (السويد)، مؤسسة Neom (السعودية)، Pan East Media (الأردن)، The Imaginarium Films (الأردن)، The Latin Arab International Film Festival (الأرجنتين).

مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.

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