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ذبابة الخيل : حكاية

ذبابة الخيل : حكاية

بقلم مهدي قاسم

كان الفصل صيفا و مزدهيا بالأخضر والأزرق و أشعة الشمس الذهبية تغسل مرتفعات الهضاب و سفوح التلال بالتماعات مشعة منعكسة ، فانتابت ” الجد ” رغبة جامحة للذهاب إلى الحقل، ممتطيا ظهر فرسه الوديعة ، عندها أبدت الحفيدة عن رغبتها في مرافقته هي أيضا ، فبقيت متوسلة بإلحاح يكسر القلب أن يوافق ، وبعد تردد أخيرا وافق الجد ، ثم انطلاقا نحو الحقول مترامية الأطراف عند ضاحية البلدة ، وفي منتصف الطريق أخذت الفرس تهز ذيلها بعصبية وهي تخبط بذيلها يمنة ويسرة تنفخ من مناخيرها على شكل شكوى مريرة ، و تحمحم بضيق وانزعاج صاهلة صهيلا متألما ..

و فجأة شعرت الطفلة بجدها غاضبا و ممتعضا ومستاء وهو الآخر ، و في الوقت نفسه خرج من ” خرجه ” مضرب

حشرات محاولا إبعاد حشرة طائرة كانت تحوم خلف الفرس لسعا و وخزا بنية الالتصاق بجلده لامتصاص دمه الحار ! ..

مع كل ضربة فاشلة موجهة نحو الحشرة الطائرة من قبل الجد ، كانت الحفيدة تضحك مقهقهة على تلك الحركات الخرقاء والمضحكة التي كان الجد يقوم بها بفشل كبير بغية النيل من الذبابة وسحقها بضربة مباغتة ولكن فاشلة ، مع توجيه شتائم ولعنات نحو الحشرة ، كأنما تعبيرا و تنفيسا عن عزاء ليكون بديلا عن الفشل في القضاء على تلك الحشرة المشاسكة..

إذ بالرغم من خبثها و شراستها ، فقد كانت تلك الحشرة الطائرة حذرة جدا ، بحيث كانت تنطلق طائرة مبتعدة على أثر أية حركة بسيطة و غير ملحوظة ، حتى لو كان مجرد هبوب نسمة خفيفة بالكاد يمكن الإحساس بها ، فكيف الأمر بمضرب حشرات أو ذيل الخيل المتحركة بتوجس و استنفار دائمين ؟ …

بعد كل فشل متكرر في النيل منها كانت الحشرة تطير مجددا ، مبتعدة ، على أثر ضربات عصبية من قبل الجد ، ثم تأخذ دورة تحليق قصيرة لسرعان ما تعود مجددا لمواصلة إزعاجها للإنسان والحيوان على حد سواء ، كان الجد يزداد حالة عصبية و اهتياجا من سلوك الحشرة الملح والعنيد ..

و أكثر ما كان يخشاه الجد هو أن تقوم ذبابة الخيل بمهاجمة حفيدته أيضا ..

وهنا ضطرت الطفلة أن تسأل جدها وبقايا الضحكة لا زالت مشرقة على أساريرها الوديعة :

ــ ما هذه الحشرة التي تطاردها بكل هذه الهمة والبسالة يا جدو ؟ لماذا أنت غاضب عليها هكذا ؟ أنها مجرد حشرة صغيرة و مسكينة ..

ـــ هل تعتبرين هذه الحشرة مسكينة ؟!.. ـــ رد الجد مستغربا من تعاطف الطفلة مع ذبابة الخيل و أضاف ــ ربما أنها تتظاهر بأنها مسكينة و أنها تريد الخير لضحاياه ..إلا إنها تعد من أشرس و أزعج الحشرات على الإطلاق ،

هنا زاد فضول الحفيدة لتسأل مرة أخرى و على نحو ــ:

ـــ ما اسم هذه الحشرة ؟ يا جدو ..أنا لم اسمع شيئا عنها في السابق ..

ـــ اسمها ” ذبابة الخيل” !،.. ولكن الويل ، الويل لمن تختاره ضحية لها .. فتبقى تلتصق به أزيزا وطنينا و صفيرا مزعجا أياما و أسابيع ربما و شهورا وسنين طويلة .. و يقال أنها لا تنسى ضحاياها قطعا ، وإذا تمكنت لامتصت دم الضحية بكل نهم و شهية ..

عادت الطفلة لتسأل مجددا ، بكل براءة ، مستغربة و مستنكرة ، وقد زالت عن ملامحها معالم الفرح والمرح والبهجة:

ــ ولكنها لماذا تقوم بهذه الأفعال القاسية ؟..

ــ لأنها متطبعة على مثل هذه الأفعال القاسية والمزعجة و التي تجعلها تشعر براحة بال ومتعة كبيرة ، كلما أوغلت و أفرطت في إزعاج الخيول الأصيلة لسعا ووخزا و إزعاجا دائما ..

ــ قد تكون هي أيضا مجبرة على أن تقوم بهكذا أفعال مزعجة .. ربما ليس الأمر بيدها ..إذ عندنا بالصف ولد مزعج يسحب البنات من شعورهّن حينا ، و يشطب بالقلم على ملابسهن حتى تتلوث بالحبر حينا آخر ، وما إلى ذلك من تصرفات مزعجة للبنات ، حتى قالت المعلمة لنا أن هذا السلوك قهري من قبله و تتطلب حالته معالجته عند طبيب نفساني ..

و عندما لم يعلق الجد بشيء ، أضافت الحفيدة ، بعد تأمل وتفكير قصيرين و لكن بنبرة أسى و خيبة :

ــ إذن فكم يوجد فرق كبير بين هذه حشرة شرسة وبين فراشات وديعة و لطيفة و زاهية ألوان ؟.. تصور يا جدو !، إحدى هذه الفراشات الحلوة قد حطت ذات مرة على كتف صديقتي في حديقة المدرسة وبقيت هناك بشكلها الجميل ، و عندما ابتهجنا بحضورها الحلو ترحيبا بها ، فأنها فزعت من صخب أصوات ضحكتنا المرحة و طارت مبتعدة عنا بسكون ، كأنها نسمة هواء ..

فردد الجد معها متفقا ، مستحسنا ، وبنبرة رضا واضحة :

ــ نعم .. وكأنها نسمة هواء !.. تعبير حلو يا حفيدتي .. نعم .. فهذا هو الفارق الكبير بين فراشة وديعة و بين ذبابة خيل مزعجة و شرسة !.

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