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سيف غريبة يستعد لإطلاق البومة الثالث قريبا

بحضوره المميز والأفكار الملهمة في تنسيق الأغاني استطاع دي جي سيف غريبة ” DJ Saif Ghareeba ” أن يجذب انتباه المتابعين في الوطن العربي ، ليسطر اسمه كواحد من أهم منسقي الأعمال الموسيقية في الوطن العربي ، محققا شهرة كبيرة في مختلف الدول العربية .

وتعاون دي جي سيف غريبة مع العديد من النجوم العرب من خلال الأعمال الغنائية التي أعاد تنسيقها ، بأسلوب ريمكس أغاني عراقية و خليجية ، حتى بات حاضرا في كافة المناسبات والسهرات والحفلات التي يحييها في الأردن و بغداد واربيل ودبي وبيروت وكندا .

الالبوم القادم الثالث سيحمل الكثير من المفاجآت من حيث تعاونه من عدد من النجوم العرب والأجانب ، بالإضافة الى ما سيتضمنه الألبوم من الأغاني و الموسيقى والتأثيرات الصوتيّة التي ستكون ضمن توليفة موسيقيّة مميزة ، معتمدا على ما يمتلكه من مهارة وإبداع وذوق مميز في دمج الأغاني .

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