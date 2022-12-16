طلاق غادة عبدالرازق من زوجها هيثم زانيتا

الخميس 15/ديسمبر/2022 –



محمود حفني

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عن طلاقها من زوجها هيثم زانيتا، في تصريحات لبرنامج “Et بالعربي”، ورفضت الإفصاح عن أسباب الطلاق.

وبعد ذلك حذفت غادة عبدالرازق جميع صورها مع زوجها من حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بعدما كانت قد نشرت سابقا أكثر من لقطة رومانسية سويا.

يذكر أن غادة عبدالرازق انتهت مؤخرا من تصوير دورها فى فيلم “جوازة بالعافية” الذى تجسد فيه شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل من بطولة أحمد آدم، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل.

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