قوات الأمن تطوق منزل برلمانية عراقية بعد تهديد

كشف مصدر في مكتب عضو مجلس النواب العراقي، فاطمة العيساوي، مساء الخميس، عن أسباب تطويق مكتبها من قبل قوات الأمن في محافظة النجف.

وأخبر المصدر، أن “أسباب تطويق مكتب النائب العيساوي، تعود إلى قيام عدد من المواطنين بتهديدها بغلق مكتبها ما لم يتم توفير التعيين لهم على ملاك دوائر الدولة”.

وأضاف أن “المطالبين بالتعيين هددوا بغلق المكتب خلال يومين اثنين، كما أنهم ليسوا من أصحاب الشهادات، والنائب لا علاقة لها بالتوظيف كما تم إبلاغهم بذلك، لكنهم لم يستجيبوا”.

وأشار المصدر، إلى أن “قوات الأمن تطوق موقع مكتب النائب لمنع اقتحامه من قبل المحتجين أمامه”.

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