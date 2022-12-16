Posted on by

قوباد طالباني يعلن نشر الواردات “غير النفطية” بالسليمانية بشكل يومي

اعلن نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، قوباد طالباني، يوم الخميس، عن المباشرة بمشروع الشفافية في محافظتيّ السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين.

وقال طالباني في تسجيل فيديو إن “الشفافية هي أساس الثقة بين المواطنين والسلطات، ومن أجل ترسيخها بشكل أكبر، نعلن عن مشروع الشفافية”.

وأضاف “سيتم عرض جميع الواردات غير النفطية لمحافظتيّ السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين وبشكل يومي وعلى مدار الساعة لجميع المواطنين وبالتفاصيل من خلال موقع shafafiat.com”.

واشار طالباني إلى ان “الشفافية خطوة مهمة لتأسيس قاعدة متينة في خلق نظام مالي يتسم بالشفافية ولأول مرة يتم الإعلان عنها من السليمانية، وفي الوقت نفسه هي رد على جميع الشائعات غير محقة حول الإيرادات المالية لهذه المناطق”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close