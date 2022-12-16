قوباد طالباني يعلن نشر الواردات “غير النفطية” بالسليمانية بشكل يومي

اعلن نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، قوباد طالباني، يوم الخميس، عن المباشرة بمشروع الشفافية في محافظتيّ السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين.

وقال طالباني في تسجيل فيديو إن “الشفافية هي أساس الثقة بين المواطنين والسلطات، ومن أجل ترسيخها بشكل أكبر، نعلن عن مشروع الشفافية”.

وأضاف “سيتم عرض جميع الواردات غير النفطية لمحافظتيّ السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين وبشكل يومي وعلى مدار الساعة لجميع المواطنين وبالتفاصيل من خلال موقع shafafiat.com”.

واشار طالباني إلى ان “الشفافية خطوة مهمة لتأسيس قاعدة متينة في خلق نظام مالي يتسم بالشفافية ولأول مرة يتم الإعلان عنها من السليمانية، وفي الوقت نفسه هي رد على جميع الشائعات غير محقة حول الإيرادات المالية لهذه المناطق”.

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