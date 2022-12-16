كرواتيا ضد المغرب.. أشرف حكيمى يتصدر أغلى 7 لاعبين فى مباراة الثالث والرابع

الجمعة، 16 ديسمبر 2022



أشرف حكيمي

كتبت أسماء عمر

تصدر أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان، قائمة أغلى 7 لاعبين في المواجهة المرتقبة، وذلك بقيمة مادية بلغت 65 مليون يورو، فيما جاء في المركز الثاني، جوسكو جفارديول لاعب كرواتيا بقيمة بلغت 60 مليون يورو، وبشكل عام تصل القيمة التسويقية لمنتخب المغرب 241 مليون و100 ألف يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لكرواتيا 377 مليون يورو.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة من المحيط إلى الخليج بصفة خاصة، صوب استاد خليفة الدولي، في تمام الخامسة مساء غدا السبت، لمتابعة المباراة المصيرية والمرتقبة بين منتخب المغرب، وكرواتيا، في اللقاء الذي يقام لحسم المنافسة على المركزين الثالث والرابع في كأس العالم قطر 2022.

وجاءت قائمة أغلى 7 لاعبين في المباراة كالتالي:

المغرب: 241 مليون و100 ألف يورو

كرواتيا: 377 مليون يورو

أشرف حكيمي: 65 مليون يورو

جوسكو جفارديول: 60 مليون يورو

ماثيو كوفاسيتش: 40 مليون يورو

مارسيلو بروزوفيتش: 35 مليون يورو

نصير مزراوي: 25 مليون يورو

نايف أكرد: 25 مليون يورو

ماريو باساليك: 25 مليون يورو

بينما لم يتواجد النجم الكرواتي لوكا مودريتش صاحب الـ37 عاما فى قائمة أغلى 7 لاعبين، حيث إن قيمته التسويقية حاليا تبلغ 10 ملايين يورو.

وكان منتخب المغرب قد خسر في مباراة الدور نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية بهدفين نظيفين، فيما خسر منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين في نفس الدور بثلاثية نظيفة، ليضرب الأسود موعداً تاريخياً مع منتخب “الناريون” لحسم الميدالية البرونزية في النسخة 22 من كأس العالم.

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