نائب رئيس مجلس النواب يطالب بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بقضية وفاة موظف في كركوك

بواسطة هانی صباح في ديسمبر 15, 2022

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طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.شاخوان عبدالله أحمد بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة على مستوى رئاسة جهاز الأمن الوطني للتحقيق في قضية أسباب وفاة الموظف الكوردي (عبدالقادر صباح)، الذي يعمل في شركة توزيع المنتجات النفطية فرع كركوك.

وإصدر نائب رئيس مجلس النواب بياناً الخميس(٢٠٢٢/١٢/١٥) مطالباً بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث.

ودعا البيان القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل الفوري وتسليم الجناة للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.

واعتقل الموظف المذكور امس الأربعاء من قبل عناصر من الأمن الوطني في محافظة كركوك.

كما طالب البيان لجنة الأمن والدفاع النيابية بمتابعة القضية والوقوف على ملابسات الحادث وأعداد تقرير لرئاسة المجلس.

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