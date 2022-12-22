الاستقبال الهيستيري للأرجنتين لم يكتمل.. مروحية تنقل اللاعبين بعد توقف الحافلة!



مشهد من الاستقبال الأسطوري للمنتخب الأرجنتين في العاصمة “بوينوس أيريس”

خرج الملايين من المشجعين للترحيب بالمنتخب الأرجنتيني، بطل مونديال قطر 2022 بقيادة أسطورته ليونيل ميسي، إلا ان معظمهم أصيبوا بخيبة بعد ايقاف مسار الحافلة المخصصة للمناسبة والتي تنقل اللاعبين بسبب الحشود الهائلة، والاستعاضة عنها بجولة بالمروحية نظمت على عجل.

وهتفت حشود كبيرة من المشجعين الفرحين بأبطالهم الثلاثاء 20 دجنبر 2022، طوال مسار العرض الذي يبلغ طوله 30 كيلومترا من إحدى ضواحي بوينس آيرس إلى وسط العاصمة – لكن ذلك أدى إلى تقدم بطيء جدا للحافلة.

استمرت الحافلة في الزحف لحوالى 5 ساعات حيث احتفلت الجماهير بالفوز المثير لمنتخبها بركلات الترجيح على فرنسا في نهائي كأس العالم، قبل اتخاذ قرار استبدال الحافلة بمروحية.

وقال مصدر حكومي إن ما يقدر بخمسة إلى ستة ملايين شخص احتشدوا على الطرقات لمواكبة أبطال المنتخب.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة غابرييلا سيروتي على تويتر “كان من المستحيل الاستمرار على الأرض بسبب الزحف الشعبي”.

وألقى كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم باللوم على الشرطة لقرار التخلي عن مسيرة النصر.

وقال تابيا على تويتر “إنهم لا يسمحون لنا بالذهاب وتحية كل الناس حول أوبيليسك”.

وأضاف “نفس الأجهزة الأمنية التي رافقتنا لا تسمح لنا بالاستمرار. أوجه آلاف الاعتذارات باسم جميع اللاعبين الأبطال. إنه لأمر مخز”.

وظل العديد من المحتفلين الذين يرتدون قمصان المنتخب الارجنتيني باللونين الأزرق والأبيض ويحملون الأعلام ويغنون ويرقصون ويطلقون الألعاب النارية، طوال الليل لحجز مكانهم على طول مسار العرض.

لكن بعد ثلاث ساعات من الموكب، بالكاد تمكنت الحافلة من التقدم لأكثر من ثلث المسار المخطط.

في النهاية، اتخذ القرار بوقف مسار الحافلة.

وقالت الشرطة إن ميسي والمدرب ليونيل سكالوني ولاعب الوسط رودريغو دي بول أخذوا معهم كأس العالم في رحلة بطائرة “هليكوبتر” فوق مواقع العرض الرئيسية.

ثم استقل ميسي ولاعب الجناح أنخل دي ماريا طائرة خاصة إلى مسقط رأسهما في روزاريو، إلى جانب المهاجم باولو ديبالا.

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