الاعتداء على محامية عراقية اثناء تادية عملها المقدس في مديرية الاقامة لوزارة الداخلية

21.12.2022

حيث تم فبركة مشكلة معها والاعتداء عليها جسدياً ولفظياً واستغلال سلطة القوة والسلاح من قبل ضباط وزارة الداخلية على المحامية فبركة وانتهاج لغة الاتهام والتسقيط واستغلال القانون من قبل حماة البلد هو كارثة هذه الحادثة لم تكن الاولى ولا لن تكون الاخيرة …!!!

نقابة المحاميين برئاسه المحامية احلام اللامي مشكورة أدت عملها بما استطاعت من صلاحيات

لكن

بيان النقابة . لايسمن ولايغني من جوع اذا لم تكن هناك رد فعل في كل محافظات العراق ووقف هذه الحروب التي تستهدف حماة القانون محاميين العراق كافة !!

يجب ان يكون هناك ردع يستحق ان يعيد هيبة

المحامي ويعزز من ثقة المحامي بالقوات الامنية والجهات التنفيذية وعلى نقابة المحاميين رفع طلب تشريع قوانيين تظمن حصانة حقيقية للمحامين وعوائلهم وعلى وزارة الداخلية والدوائر الامنية والقضائية الاخرى التي تتعامل مع السادة المحاميين اعادة تدريب منتسبيها واشراكهم بدورات لمعرفة القوانين والتعليمات التي شرعت لشريحة المحاميين .

وعلى وزارة الداخلية والاجهزة الأمنية والدوائر القضائية اعادة تدقيق منتسبيها وضباطها المنتمين الى احزاب وجهات مسلحة لهم اجندات ومخططات يراد بها استمرار الفوضة وغياب القانون في العراق .

الناشط الحقوقي حمزه رشيد

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