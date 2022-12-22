اللقاحات الروتينية للأطفال.. طفولة وحياة سعيدة لمن اخذها وحياة مريرة وامراض لمن تركها والمسؤول الأول هم أولياء الأمور

تحقيق / احمد عبد الصاحب كريم

تصوير / اسعد عبد الهادي الحسناوي

تنعم جميع الدول المتقدمة بنظام صحي متكامل و قوانين صارمة تضع للأطفال و الطفولة أهمية و أولوية كبيرة في جميع مفاصل الحياة و من اهم هذه الأمور هو مواعيد اللقاحات ، و العراق يعد من اكثر الدول التزاماَ بموضوع إعطاء اللقاحات للأطفال من خلال تحشيد الاعلام و تثقيف المواطنين في وسائل الاعلام و التحذير من مخاطر تأخير او عدم إعطاء اللقاحات الى الأطفال في مواعيدها و لكن تعاني جميع دوائر الصحة في بغداد و المحافظات من اهمال الكثير من العوائل من مواعيد اللقاحات و الذي بدوره يشكل خطورة كبيرة على حياة و مستقبل الأطفال و صحتهم حيث سعت وزارة الصحة بتنظيم (حملة متعددة اللقاحات الروتينية للأطفال المتسربين من جدول اللقاح) لمدة (10) أيام من خلال تسير الفرق الصحية الجوالة لتلقيح الأطفال في المناطق ، دائرة صحة بغداد الكرخ احد اهم و اكبر الدوائر الصحية قامت بتشكيل عدد كبير من الفرق الصحية الجوالة لتقيح الأطفال في مناطق الأطراف و المناطق الزراعية و العشوائيات و تهدف في هذه الحملة الى تلقيح جميع الأطفال

مدير قسم الصحة العامة الدكتور قصي نعمة الحسناوي أوضح عن اهداف الحملة :-

اعدت دائرة صحة بغداد الكرخ متمثلة بمديرها العام الدكتور (سعد كامل اللامي) خطة متكاملة للوصول الى جميع المناطق و اجراء كافة التسهيلات و التعاون مع الجهات الأخرى حيث تم تشكيل عشرات الفرق الصحية الجوالة في جميع الاقضية و النواحي و المناطق في جانب الكرخ و ضمن الرقعة الجغرافية لجميع قطاعات الرعاية الصحية و المراكز الصحية و الهدف من هذه الحملة الكبرى هو تلقيح جميع الأطفال المتسربين عن جدول اللقاحات و خلق مجتمع معافى خالي من الامراض الانتقالية

تشكيل (7) فرق صحية جوالة لتغطية المناطق في ابي غريب

بدوره بين مدير قطاع ابي غريب للرعاية الصحية الأولية الدكتور أبو ذر توحيد عبد الرحمن :-

تم تشكيل (7) فرق جوالة تغطي جميع مناطق و احياء قضاء ابي غريب بالإضافة الى الفرق الثابتة في المراكز الصحية حيث يعمل جميع الملاكات الطبية و الصحية كخلية النحل و يتنقلون من دار الى دار لحين اكمال تلقيح الأطفال ضمن جدول الحملة

شيوخ و وجهاء المنطقة في خدمة الفرق الصحية

و أضاف مختار منطقة البستان الشيخ حاتم مالك صليبي الحمداني :-

هناك تعاون كبير بين شيوخ و وجهاء المناطق لمساعدة أبنائنا من الفرق الصحية بالإضافة الى حث و توعية الأهالي بضرورة التعاون مع الفرق الصحية و تلبية جميع احتياجاتهم و حمايتهم .

نحن كاولياء أمور مقصرين تجاه أبنائنا

و يقول المواطن عبد القادر إسماعيل (سائق سيارة اجرة) نحن كأولياء مقصرين تجاه أبنائنا و

ذلك لعدم تلقيح أبنائنا في موعد اللقاحات و انا لدي طفل مصاب بشلل الأطفال نتيجة عدم التزامنا باللقاحات و نشعر بأننا مذنبون تجاه هذا الطفل المسكين .

و لقناعتها بأهمية اللقاح و ضرورته للحفاظ على صحة ابنها راجعت ام محمد وهي أمّ لطفل عمره عامين مركز صحي ابي غريب الاولي لكي يأخذ ابنها جرعة اللقاح المقررة ضن حملة متعددة اللقاحات الروتينية كونها لم تستطيع تلقيحه ضمن الجدول بسبب حالة الطفل الصحية و الان جاءت هذه الحملة لكي نستكمل جدول اللقاحات

اهمال ، التزام ، صدفة ، استفسار ، شجاعة طفل .. اراء بعض المواطنين

قمنا برصد عدة آراء في قرية الذهب الأبيض ضمن الحدود الجغرافية لقضاء ابي غريب المواطنة وداد أمّ لطفلة عمرها أربعة اشهر أكدت أنها حضرت الى مركز صحي ابي غريب لمراجعة عيادة الأطفال وعلمت بالصدفة بهذه الحملة من خلال الفرق التثقيفية في المركز الصحي لحث المواطنين على تلقيح أبنائهم وعلمت ان الفرق الصحية ستقوم بحملة اللقاحات في المناطق حيث احضرت طفلتها وبدئت تستفسر من الأطباء حول إمكانية حصول طفلتها على اللقاح كونها تعاني ارتفاع في درجة الحرارة حيث تم فحص الطفلة من قبل الأطباء وابلغوها بالحضور في يوم اخر عند انخفاض درجة حرارة الطفلة كون الحملة مستمرة لعشرة أيام

أمّا السيدة فوزية ربة بيتوهي أمّ لخمسة أطفال أكبرهم عمره ٨ سنوات بدأت بطرح الأسئلة حول اعمار الأطفال المشمولين باللقاح مؤكدةً أنّهم لم يحصلوا على كامل لقاحاتهم المجدولة ضمن بطاقات التلقيح و المحددة بوقت معين و تعترف انها اهملت لقاح أبنائها بصورة منتظمة

بينما اكدت ام محمد على أهمية اللقاحات وضرورتها لحماية الأطفال من الأمراض والأوبئة التي يمكن أن يتعرضوا لها إذا تأخروا عن موعد لقاحاتهم مؤكدةً أنّها علمت بالحملة عن طريق الانترنت و موقع دائرة صحة بغداد الكرخ و هي ملتزمة بجدول اللقاحات و جميع اطفالها حصلوا على الجرعات كاملة و المدونة في بطاقة اللقاح .

اما الطفل محمد و الذي يبلغ عمره أربع سنوات جاء لاخذ اللقاح و السعادة تبدو على وجهه الصغير و بدون أي خوف و اخذ اللقاح وقال أنا أحبّ اللقاح ولا أخاف منه لاني شجاع .

لدينا بيانات كاملة عن جميع الأطفال المتسربين من اللقاحات

و بينت مسؤولة التحصين في قطاع ابي غريب للرعاية الصحية الدكتورة الاء رياض محمد :-

نحن نملك بيانات كاملة عن الأطفال المتسربين و قمنا بالتركيز على المناطق التي يكثر فيها الأطفال المتسربين من اللقاحات و يتركزون في المناطق الزراعية و مناطق الأطراف حيث نقوم بزيارة جميع المناطق و تدقيق كارت اللقاح حيث نقوم بأعطاء اللقاحات كل حسب احتياجه بالإضافة الى إعطاء الفيتامينات و القاء محاضرات تثقيفية الى أولياء الأمور ، مؤكدةً أنّ المراكز الصحية مؤهلة بكوادر مدربة ومؤهلة قادرة على تغطية جميع الحملات وجلسات اللقاح الروتيني وفي جميع المجالات ، داعيةَ الأهالي إلى مراجعة المراكز الصحية القريبة للحصول على معلومات تسهل لهم طرق متابعة لقاحات أطفالهم المتسربين وغير ذلك من القضايا الصحية التي تحتاج إلى استفسار أو توعية .

اشادة بعمل و جهود الفرق الصحية

مجموعة من أولياء الأمور اشادوا بجهود الفرق الصحية في تلقيح الأطفال و تثقيف المواطنين معبرين عن استعدادهم التام للتطوع و المشاركة في هذه الحملة تغطي كافة المناطق في قضاء ابي غريب .

اعلام ناجح أدى الى اقبال كبير من المواطنين

اما الإعلامي الكبير عبد الجبار الكاتب شهدت الحملة منذ اليوم الأول اقبالا كبيرا من المواطنين لتلقيح أبنائهم و هذا الاقبال يعود للحملة الإعلامية الناجحة لدائرة صحة بغداد الكرخ و بالاخص اعلام الدائرة و اعلام المؤسسات الصحية و ملاكات تعزيز الصحة

… و في الختام امنياتنا ان نرى أطفالنا في صحة و سعادة و يعيشون طفولة جميلة و يترعرعون بأمان و اجسام مثالية خالية من الامراض و لن يتحقق هذا الا من خلال جهودنا نحن كمجتمع أولا و أولياء الأمور و وسائل الاعلام و الجهات الحكومية الفاعلة كمجلس النواب و مجلس الوزراء و منظمات المجتمع المدني من خلال دعم الملاكات الصحية و مساندتهم و دعم وزارة الصحة و مديريات الصحة كونهم يعملون على خدمة الأطفال و المواطنين على مدار (24) ساعة معرضين انفسهم و حياتهم لكثير من المخاطر الصحية و كذلك الأمنية في سبيل خدمتنا و خدمة أطفالنا الأعزاء .

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