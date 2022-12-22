بعد تتويج منتخب بلده لكأس العالم.. “ليونيل ميسي” يلج عالم التمثيل



نجم كرة القدم الأرجنتيني، “ليونيل ميسى”

سيخوض نجم كرة القدم الأرجنتيني، “ليونيل ميسى” أولى تجربة له في مجال التمثيل، من خلال تجسيد دور البطولة في عمل تلفزيونى، يحمل عنوان “حماة لوس”، من المقرر أن يبث عبر منصة “ستار بليس” وغيرها من المنصات المحلية والعالمية، خلال سنة 2023.

وسيكون النجم الأرجنتيني جزء من المسلسل، الذي يطغى عليه الطابع الهزلي، إذ يتمحور حول ثلاثة من وكلاء أعمال لاعبى كرة القدم، يتعرضون للعديد من المؤامرات، وجارى تصوير مشاهد العمل بين العاصمة الفرنسية باريس ومدينة بوينس إيرس فى الأرجنتين.

ويروي “ليونيل ميسى” فى المسلسل قصة حياته الحقيقية بتفاصيل كثيرة لا يعلمها أحد، ويتضمن العمل أيضا ظهور عائلة النجم العالمي، ومنهم زوجته “أنتونيلا” وأطفاله “ماتيو” و”تياجو وسيرو”.

ويعرف مسلسل “حماة لوس”، لمخرجه “جورجى نيسكو” ومن تأليف “ماركوس كارنيفال”، مشاركة كل من “أدريان كيرزنر شووارتز” و”أندريس بارا” و”جوستافو برموديز” في أدوار رئيسية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى لميسي أمام الكاميرات، حيث شارك فى العديد من الحملات الإعلانية والدعائية فى السنوات الماضية.

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