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تحضيراً لاحتفالات رأس السنة الجديدة.. “بابا نوئيل” وشجرة الميلاد يزينان أرصفة بغداد

مع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية، اكتست العديد من شوارع العاصمة بغداد بأشجار أعياد الميلاد وبابا نوئيل وغيرها من أدوات الاحتفالات.

ووثقت كاميرا التي تجولت في عدد من مناطق العاصمة وأبرزها منطقة الشورجة ، السوق التجاري الأكبر في بغداد، تحول عربات الباعة المتجولين وعدد من المحال التجارية إلى مراكز بيع كل ما يعنى باحتفالات رأس السنة الجديدة، وأبرزها توافر أشجار أعياد الميلاد وزي بابا نوئيل بأحجام مختلفة تحضيراً للمناسبة،

فيما أبدى باعة جوالون وأصحاب محال تجارية في حديث إن “أسعار مستلزمات رأس السنة الجديدة جيدة وبمتناول الاسرة مع وجود اقبال عليها خصوصا للأطفال الذين يرتدون زي سانتا كلوز المعروف باسم (بابا نوئيل)”.

من جهتهم حذر الأهالي من “بعض المفرقعات التي يشتريها الأطفال احتفالا بالمناسبة”، مؤكدين أنها “قد تؤذي الأشخاص وهناك تجارب عديدة بهذا الصدد عبر تضرر أجزاء من الجسم بها”، داعين الى “رقابة شديدة على هذه المفرقعات”.

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