رئيسة الوزراء الإيطالية تتوجه للعراق الليلة

وكالة نوفا

تتوجه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مساء اليوم الخميس، إلى العراق في زيارة رسمية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وبحسب ما عملته نوفا، أدلت ميلوني، رئيسة حزب “فراتيلي ديتاليا” اليميني، بهذا التصريح خلال اجتماع مع برلمانيي اتحاد اليمين الإيطالي، في مجلس النواب الإيطالي لتبادل التهاني بعيد الميلاد المجيد.

وأضافت ميلوني، وسط تصفيق حاد، “لقد قررت أن أقدم تحيات عيد الميلاد إلى جميع جنودنا المشاركين في مهام حفظ السلام”، مضيفة “انتم تعلمون ان ايطاليا تتولى قيادة مهمة الناتو في العراق. هناك 4-5 وزراء آخرين يغادرون إلى العديد من المسارح التي ينخرط فيها جنودنا”.

وأوضحت ميلوني أنها “لفتة رمزية لإعطاء إشارة مهمة لهؤلاء الناس الذين يضحون بأنفسهم بالتأكيد أكثر منا”.

وكانت إيطاليا قد تولت، في مايو 2022، قيادة مهمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في العراق.

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