صور أديل قبل وبعد الدايت وخسارة الوزن.. ما هي حمية “سيرتفود” التي اتبعتها؟

عندما خسرت النجمة البريطانية، أديل، أكثر من 45 كيلوغراماً من وزنها في عامين فقط، لاحظ الجميع ذلك، وبدأوا يتساءلون كيف تمكنت من فعل ذلك، وانقسمت الآراء بين من انتقدها بسبب فقدان وزنها بسرعة كبيرة، ومن أعجب بالتحول الصحي الدراماتيكي لها.

ورغم كل تلك الآراء التي أثيرت حول ذلك، فقد كان الجميع يرغبون في معرفة السر، وما الحمية التي اتبعتها، للحصول على جسم رشيقٍ جداً. وفي حين تباينت التقارير حول النظام الغذائي، وروتين اللياقة البدنية، اللذين اتبعتهما النجمة البريطانية، فقد تم التكهن على نطاق واسع بأن أديل اتبعت خطة تناول الطعام المعروفة باسم نظام “سيرتفود” الغذائي.



الخلفية

خرجت هذه الحمية الغذائية للعلن، من خلال كتاب يحمل الاسم نفسه، نُشر عام 2016، حيث يدعي الكتاب، الذي كتبه أخصائيا التغذية البريطانيان: أيدان غوغينز، وجلين ماتين، أنه يمكن “تناول الأطعمة بطريقة تساعد في فقدان الوزن بسرعة، والاستمتاع بحياة أطول، من خلال تحفيز القوى الأيضية داخل الجسم”. أي أن الأطعمة العالية مضادات الأكسدة تقوم بتشغيل بروتينات في الجسم، تسمى “Sirtuins”، التي تنشط الجينات التي يفترض أنها مسؤولة عن تقليل الالتهاب، وزيادة التمثيل الغذائي.



ماذا تأكل في هذه الحمية؟

تحتوي هذه الحمية على قائمة قصيرة من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وتشمل: اللفت، وفول الصويا، والفراولة، والتوت، وزيت الزيتون البكر الممتاز، والبصل، والحنطة السوداء، والجرجير، والجوز، ويمكن تطبيقها على مرحلتين، لمدة 3 أسابيع.

في المرحلة الأولى، التي تستمر لمدة 7 أيام، خلال الأيام الثلاثة الأولى، ستقوم بتحديد معدل السعرات الحرارية بـ1000 سعرة حرارية، إذ يُوصى بشرب ثلاثة عصائر خضراء يومياً، بالإضافة إلى وجبة واحدة.



وفي الأيام من الـ4 إلى الـ7، يرتفع معدل تناول السعرات الحرارية إلى 1500 سعرة حرارية، وعليك شرب كوبين من العصير الأخضر يومياً، وتناول وجبتين إضافيتين غنيتين بالمأكولات البحرية.

أما في المرحلة الثانية، التي تستمر لمدة أسبوعين، فيجب الاستمرار في إنقاص وزنك بثبات، ولا يوجد حد معي ن للسعرات الحرارية لهذه المرحلة، إذ يمكنك تناول ثلاث وجبات غنية بأطعمة “سيرتفود”، وعصير أخضر واحد يومياً.



هل تجربة هذه الحمية فكرة جيدة؟

قد يبدو فقدان حوالي 3 كيلوغرامات في سبعة أيام أمراً جيداً لدرجة يصعب تصديقها، لكن وفي حين أن الأطعمة الموجودة بهذا النظام الغذائي مغذية جداً، وبفضل خصائصها المضادة للأكسدة تساهم بالتأكيد في تقليل الالتهاب، هناك القليل جداً من الأبحاث التي تؤكد ما إذا كانت تقوم بالفعل بتغيير جيني، لجعل الجسم يحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع. والأكثر ترجيحاً هو أن نجاح نظام “سيرتفود” الغذائي، يرجع إلى تقييد السعرات الحرارية بشكل كبير، فمثلاً قلل سعراتك الحرارية إلى 1000 فقط يومياً عن طريق تناول أي شيء تقريباً، ومن المحتمل أنك ستفقد الوزن.



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