فوز الشاعر الإيطالي جوزيبي كونتي بجائزة الأركانة العالميّة للشعر لسنة 2022

اِجتمعَت لجنة تحكيم جائزة الأركانة العالميّة للشعر، التي يَمنحُها سنويًّا بيت الشعر في المغرب بشراكة مع مؤسّسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير وبتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة). وقد تكوّنت اللجنة، هذه السنة، من الأكاديمي والمُترجم الإيطالي سيموني سيبيليو رئيسًا، ومن الأعضاء: الكاتبة والناشرة لينة كريدية (لبنان)، والشاعر أحمد الشهاوي (مصر)، ومن الشاعر نجيب خداري، والناقد خالد بلقاسم، والشاعر حسن نجمي، الأمين العام لجائزة الأركانة العالمية للشعر.

وبعد المُداولة، قررت اللجنة أن تؤول جائزة الأركانة العالميّة للشعر للعام 2022، في دورتها 16، إلى الشاعر الإيطالي جوزيبي كونتي، تقديرًا للحوار الثقافيّ واللغويّ الذي تُصوغُه قصيدتُهُ شعريًّا في بناء تركيبها ودلالاتها، ولِمَا يَكشفُ عنه هذا الحوارُ من بُعدٍ إنسانيّ مُضيء، لم تكُف قصيدةُ الشاعر، مُنذ سبعينيّات القرن الماضي، عن توسيع أخْيِلتِه وآفاقه، بحسّ جماليّ يرفدُ مِنْ مَعين هذه الأخْيِلة، ومِنَ المدَى المفتوح لهذه الآفاق.

قصيدةُ الشاعر جوزيبي كونتي كتابةٌ حواريّةٌ بتجلّيات مُتجدِّدَة، فيها يَتحقّقُ الحوارُ بوَصفه لقاءَ لغاتٍ وتفاعُلَ رُؤى. حمولاتُ هذا اللقاء، الذي تُقيمهُ القصيدةُ بين رُؤى تتداخلُ فيها ثقافاتُ الغرب والشرق، يَستضيفهُا التركيبُ الشعريُّ وهو يَستوي جَماليًّا

في قصيدة الشاعر. تركيبٌ نابعٌ من منطقةِ التفاعُل، وحاملٌ أثرَ هذا التفاعُلِ في الصّوغ الشعريّ وفي بناءِ الدلالة.

تنطوي قصيدةُ الشاعر جوزيبي كونتي على توتّر صامت. مَنبعُ هذا التوتّر مشدودٌ إلى انْشغالٍ معرفيّ بالاختلاف بين الغرب والشرق، بَعد أن تشرّبَ الشاعرُ مِنْ ثقافتَيْهما، وأساطيرهما، ومن المُفارَقات التي يُضمرُها هذا الاختلاف. لكنّ التوَتّر الساري، بتجلّيات عديدة، في قصيدة جوزيبي كونتي، لا يُفضي إلى أيّ تصادُم، بل يَكشفُ عن انسجامٍ حيَويٍّ خفيٍّ، ذي مُمكناتٍ إنسانيّة واعدة، لأنّ نُسغَ المعنى، الذي تَبنيه قصيدةُ الشاعر، يَنتصرُ، وَفق المُمْكِن الشعريِّ، للمَحبّةِ الكُبرى التي تَسري في كينونةِ كلِّ شيء، بما يَدعو إلى تعلّمِ استثمار هذه المَحبّة في العلاقات الإنسانيّة.

المَحبّة، التي لا تكُفّ عن الانبجاس من ثنايا توَلُّدِ المعنى في قصيدة جوزيبي كونتي، أكبرُ مِنَ التوَتّر ومِنْ كلّ مُسبّبات التوَتّر. في هذا الانبجاس، الذي يَعملُ التركيبُ الشعريّ على التقاطه وتَوليده، يتحدّدُ جانبٌ رئيسٌ من شعريّة قصيدة جوزيبي كونتي، لأنّ المَحبّة المُستَوْعِبَة لكلّ توتّر، أيًّا كانت دوافعُ هذا التوتّر، لا تُرَى بالعَين العامّة، بل تُستجلَى بنُور القصيدة. وهي فكرةٌ مكينةٌ في قصيدة جوزيبي كونتي وفي تصوّره الشعريّ. لذلك نصَّت تأمّلاتُهُ عن مهامّ الشعر في زَمننا على ضَرورَةِ اضطلاع القصيدةِ بمَسؤوليّة جَعْل اللامرئيّ، في كلّ ما يَظهرُ في الكون، مَرئيًّا. بهذا المَعنى تتّضحُ مُوَجِّهاتُ انشغال قصيدة جوزيبي كونتي بالمَحبّة الخبيئةِ في الكون، ويتبدّى حِرصُها على الاقتفاءِ الشعريِّ للمَحبّة الصامتة في كينونةِ الحَجَر والشجَر، وفي كينونة الشّمس والبَحر، وفي غَيرها من الكائنات.

لا يأخذُ الحوارُ الذي تبنيه قصيدةُ جوزيبي كونتي وجهةً واحدة، ولا يَنحصرُ، في نُصوصه، على لقاء الغَرب بالشرق، بل يأخذُ وجهاتٍ أخرَى، خُصوصًا في المَنحى العموديّ الذي يُهيّئُ، بصورَةٍ مُتجدِّدة، لقاءَ المَوت بالحياة. في هذا المَنحى يَحرصُ الشاعر جوزيبي كونتي على مُحاوَرَة المَوتى الذين لم يكفّوا، في صَمتهم الحكيم، عن إنتاجِ القول والفكر والمَعنى مِنَ الأمكنةِ التي لا تُرى، مُوَسِّعًا أفُقَ الصداقات التي تُقامُ خارجَ الزمن. عن هذه المُحاورَة، يقولُ أدونيس في التقديم الذي خصّ به الترجمة العربيّة لمُختارات كونتي الشعريّة “فرحٌ بلا اسم”: “أصدقاء له/ يَنامون مُنذ عُصور/ في اللغات، بلا شَمعة، ودُون غطاء”.

في كلّ شِعاب الحوار، الذي تُقيمهُ قصيدةُ جوزيبي كونتي بحسٍّ جَماليّ، يَشتغلُ الخيالُ الأسطوريّ نُسغًا مُوَجِّها للمَعنى، بل إنّ هذا الخيالَ، الذي عليه عوّلَتْ قصيدةُ جوزيبي كونتي في بِنائها ودلالتها، هو إحدى الكوى التي بها يَستجلي الشعرُ المَحبّةَ الساريةَ في الكون، وبها يُوسِّعُ أفقَ المعنى، فيما هو يُغذّي، في الآن ذاته، خيالَ القصيدة.

جديرٌ بالذكر أنّ جوسيبي كونتي هو واحدٌ من الشعراء الأساسيّين في الشعر الإيطاليّ المُعاصر. وُلد في إمبيريا (إيطاليا) عام 1945. انجذبَ مُنذ قصائده الأولى، في سَبعينيّات القرن الماضي، إلى أراضي الأساطير السّحيقة، بوَصفها رافدًا لإغناء الشعريّ ولاستجلاء اللامرئيّ. وهو الانجذابُ الذي قادَهُ عام 1995، بَعد أنْ تقوّى في نُصوصه وفي تصوّره النظريّ للشعر، إلى تأسيس حركةٍ سمّاها “الميثو-حداثة”. صدرَت للشاعر جوزيبي كونتي مجاميع شعريّة عديدة، منها: “المواسم” 1988، “أغاني الشرق والغرب” 1997، “حوار بين الشاعر والرسول” 1992، “المحيط والفتى” 2002، “جُروح وإزهارات” 2006…

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