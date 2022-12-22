مجلس الأمن الوطني يبحث تأمين الحدود مع تركيا وإيران

مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والطارئة في البلاد



بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء (21 كانون الأول 2022)، تأمين الحدود مع تركيا وإيران.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن الأخير ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تمت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والطارئة في البلاد، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وناقش المجتمعون الاعتداءين الإرهابيين اللذين طالا الأبرياء في محافظتي كركوك وديالى، وأكد المجلس على إقرار التوصيات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار.

وبحث الاجتماع موضوع الاستمرار في تأمين الحدود مع تركيا وإيران”، كما ناقش “جملةً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأقرّ التوجيهات والقرارات المناسبة بصددها”.

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