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مقتل وإصابة 5 جنود في انفجار عبوة ناسفة بكركوك الأربعاء


الأناضول – إياد النابلسي
قُتل ثلاثة جنود عراقيين وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة كركوك شمالي البلاد، الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من هجوم مماثل أودى بحياة 12 من عناصر الشرطة الاتحادية.
ونقلا عن مصدر أمني، ذكرت وكالة “بغداد اليوم” (خاصة) أن “عبوة ناسفة استهدفت عناصر الجيش ضمن منطقة الزاب الأسفل بالقرب من (قضاء) الحويجة في (محافظة) كركوك”.
وأوضح المصدر أن “العبوة أسفرت عن استشهاد ثلاثة جنود وإصابة اثنين آخرين بجروح”.
وحتى الساعة 21:00 (ت.غ) لم تصدر إفادة رسمية عن السلطات العراقية بشأن هذا الانفجار كما لم تتبنه أي جهة.

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