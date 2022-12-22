وزير العدل الأتحادي يستقبل رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد

زار الأستاذ “فارس عيسى”رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد صباح الأربعاء (21/12/2022) وزارة العدل الأتحادية وتم استقباله من قبل السيد “خالد شواني” وزير العدل.

وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة المنهاج الحكومي للسيد رئيس الوزراء الاتحادي “محمد شياع السوداني” فضلا عن الاتفاق الموقع بين القوى المشكلة لتحالف الدولة.

واكد الجانبان على ضرورة تنفيذ المنهاج الحكومي والاتفاق السياسي بين تحالف الدولة والذي سيحل الكثير من العقد السياسية التي تواجه الحكومة.

وفي جانب اخر من اللقاء تم بحث المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد وبالاخص حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية للعام المقبل وتفعيل لجنة تنفيذ المادة 140 وقانون النفط والغاز التي تعد من اهم المشاكل الرئيسية بين بغداد واربيل.

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