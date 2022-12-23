إنفانتينو: 32 فريقا في كأس العالم للأندية في 2025



جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الجمعة 16 دجنبر 2022 إن نسخة كأس العالم للأندية في 2025 سيشارك فيها 32 فريقا ما يجعلها مشابهة لكأس العالم الحالية المقامة في قطر.

وأضاف أن البطولة التي يشارك فيها حاليا سبعة فرق، ستقام كل أربع سنوات وستزيد من أرباح الفيفا. وحاليا يتأهل بطل كل قارة إلى كأس العالم للأندية إضافة إلى بطل البلد المضيف. وتابع أن الفيفا يتوقع أن يحقق إيرادات بقيمة 11 مليار دولار في الفترة بين 2022 و2026، لكن هذا لا يشمل الصيغة الجديدة لكأس العالم للأندية 2025. وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي “توقعات 11 مليار دولار لا تشمل كأس العالم للأندية (في 2025). في نهاية السنوات الأربع سنحقق المزيد من الإيرادات”.

لكن رد فعل الاتحاد العالمي للاعبين المحترفين لم يكن إيجابيا. وقال في بيان “ينظر اتحاد اللاعبين المحترفين بدهشة لقرارات مجلس الفيفا اليوم بشأن جدول المباريات الدولية للرجال والسيدات والذي قد يكون له عواقب وخيمة ويزيد من الضغوط على صحة وسلامة اللاعبين. رغم التفاهم الذي تم التوصل إليه مع الفيفا الأسبوع الماضي بأن مفاوضات مشتركة بشأن جدول المباريات الدولية ستجرى قبل مؤتمر الفيفا في مارس 2023، فقد تم اتخاذ هذه القرارات من جانب واحد دون التشاور بجدية، ناهيك عن الاتفاق مع اللاعبين”. كما انتقد منتدى روابط الدوريات العالمية الإعلان قائلا إنه قد يكون له عواقب وخيمة على اقتصاد كرة القدم ورفاهية اللاعبين.

وأوضح في بيان “نظرا لأن الجدول مثقل بالفعل، مع منافسات الأندية المحلية الطويلة والمسابقات الدولية المتزايدة باستمرار، فإن قرار الفيفا يخلق مخاطر تكدس المباريات، والمزيد من إصابات اللاعبين”. وقال إنفانتينو أيضا إن كأس العالم للأندية 2022 التي تقام عادة في شهر دجنبر لكنها تأخرت هذا العام بسبب النهائيات العالمية الحالية في قطر ستقام في المغرب ما بين أول و11 فبراير 2023. وهو القرار الذي اتخذه مجلس الفيفا عقب اجتماعه الأخير.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط